Zabaleta: "Hay que dejar de mirarse el ombligo y hablar menos entre nosotros”

Luego del acto por los 100 años de YPF, en donde el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvieron a mostrarse juntos después de tres meses, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta sostuvo este sábado: "Lo importante de lo que pasó ayer es que tenemos que cumplir con nuestro contrato electoral, con el que nos comprometimos con todos los argentinos en 2019".

En alusión a la interna del oficialismo, Zabaleta pidió “dejar de mirarse el ombligo y hablar menos entre nosotros y más con los argentinos”. “No vinimos a gobernar separados", aseveró en declaraciones a CNN Radio.

Ante eso, el funcionario ponderó que "las críticas que hacen algunos compañeros generan mejoras, un ejemplo es el del diputado Máximo Kirchner pidiendo el adelantamiento del salario mínimo o el de Sergio Massa con el mínimo no imponible de Ganancias". En la misma línea, aseveró que habla “con todos, también con Cristina” y subrayó que "más allá de una posible mesa política”, nunca dejó de hablar, por ejemplo, con su par en la provincia, Andrés Larroque.

También podés leer Un deshielo circunstancial que no borra las diferencias de fondo

Así, el ministro indicó que "hay que tranquilizar la política y tener objetivos claros”. Y ahondó: “No voy a hablar del 2023, a mí me genera mucha bronca escuchar a los propios hablar de eso. Lo que haga la oposición no me importa, hemos visto debates paupérrimos en las últimas horas sobre cuestiones como la venta de órganos. Si la oposición dice que estamos en la Luna, ellos están en Marte".

"La Argentina viene dando señales de recuperación, por ejemplo en la tasa de empleo. Estamos en un camino de estabilización económica. En el último cuatrimestre del año pasado contamos con más de 1 millón de nuevas personas ocupadas en comparación con 2020", puntualizó.