Zabaleta no los recibe y las organizaciones amenazan con un "piquetazo" sorpresa

Organizaciones sociales críticas del Gobierno volvieron este jueves a copar el centro porteño para reclamar la atención del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien por el momento no brindó ninguna señal que indique que piense recibirlas. Todo lo contrario. Ante la negativa oficial, los grupos amenazan con realizar un acampe en la avenida 9 de Julio que se extienda por 96 horas, convocado para una fecha sorpresa, en algún momento de los próximos días.

Desde el entorno del funcionario nacional, mientras tanto, adelantaron que el funcionario no accederá al pedido de diálogo mientras los continúe la manifestación frente al Ministerio. "Con gente en la calle el ministro no los va a recibir. Desde el Ministerio nunca cerramos el diálogo. Siempre que piden reunión los recibimos y dialogamos, incluso en medio de una medida de fuerza. Pero ese no es el marco adecuado para que los reciba el ministro. De hecho, ya hemos recibido a la Unidad Piquetera seis veces", declaró el viceministro Gustavo Aguilera.

La marcha, impulsada por las agrupaciones que integran la UP, se desarrolla en el contexto de un reclamo por la "creación de trabajo genuino y asistencia alimentaria a los barrios más pobres", además de pedir "un salario básico de 100 mil pesos para todos los trabajadores y trabajadoras", según las consignas que difundieron. Las columnas piqueteras se habían congregado este jueves por la mañana en la esquina de las avenidas Corrientes y 9 de Julio, para luego llegar a la sede del ministerio, en la avenida Belgrano.

“Estamos dispuestos a levantar la movilización y dejar de interrumpir el tránsito si nos recibe Zabaleta", agregó Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero y una de las figuras de las agrupaciones que están protestando. Desde la UP dejaron trascender la advertencia: si bien la movilización hoy terminaría a las 20, si persiste la negativa oficial a recibirlos, el plan de lucha aprobado contempla un futuro acampe que se mantenga durante cuatro días frente al edificio de Desarrollo Social.