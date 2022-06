La demolición de la discordia, acusación de plagio y ganas de volver

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe). Si bien no hubo sesión, la semana legislativa de esta ciudad fue movida. La demolición de una vieja estación de ferrocarril fue la excusa para un nuevo cruce entre la gestión del intendente Pablo Javkin y el peronismo. Un tenso intercambio en la comisión de Ecología y Ambiente terminó con acusación de plagio y críticas a la "técnicas legislativas" de una edila. Además, un exconcejal de Juntos por el Cambio elogió el trabajo de una edila de La Cámpora y ¿anticipó que tiene ganas de volver?

La demolición de la discordia

La demolición de la vieja Estación Sorrento del ferrocarril provocó nuevamente chispazos entre el oficialismo y la oposición. Mientras que la Municipalidad argumentó peligro de derrumbe inminente, acumulación de basura e inseguridad, varias organizaciones se manifestaron en contra de la decisión, que no pasó por el Concejo Municipal. La presidenta del cuerpo legislativo, y ladera de Javkin, María Eugenia Schmuck (Arriba Rosario) defendió la demolición y aseguró que el edificio no era “recuperable”. “Nunca recibimos tantos agradecimientos por la decisión que se tomó”, justificó ante la prensa. Una vez más el que recogió el guante fue Lisandro Cavatorta (Todos Hacemos Rosario) quien volvió a apuntar contra la gestión del Ejecutivo. Solicitó un pedido de informes para saber “por qué se derrumbó en su totalidad y a partir de qué estudios técnicos”. También achacó que se trató de “un decreto del intendente” y cuestionó que no haya pasado por el Palacio Vasallo.

Acusación de plagio

La concejala Julia Irigoitia (Todos Hacemos Rosario) presentó su propio proyecto de Basura Cero en el que, según explicó, recupera “aportes valiosos de otras iniciativas en su redacción”. La legisladora fue cuestionada por Juan Monteverde y Luz Ferradas del bloque Ciudad Futura, quienes le señalaron que citar textuales de otros expedientes no es la “técnica legislativa correspondiente”. “No puedo decir agarro esto, esto y esto y lo presento de otro proyecto porque sino sería plagio”, cuestionó Monteverde y aseguró que se trata de “una cuestión de formas”. Irigoitia respondió que el objetivo es lograr un consenso y apuntó: “Me sorprende que me lo preguntes ahora porque antes de ingresarlo les comenté que iba a en este sentido y no hubo esta interpelación”.

¿Ganas de volver?

Esta semana la comisión de Cultura y Educación presentó el Foro de Escritores y Artes Relacionadas. Su presidenta, Marina Magnani (Todos Hacemos Rosario), ponderó el rol de estos espacios porque “tienen una encarnadura en el trabajo legislativo”. Participó de la actividad en el Salón Puerto Argentino el exconcejal y autor de la norma Roy López Molina (Juntos por el Cambio). Al hacer uso de la palabra, destacó llamativamente la iniciativa de la referente de La Cámpora de “ponerse al frente” y “darle para adelante con este primer foro”. Además, contó que es la primera vez que visitaba el Concejo tras terminar su mandato y aseguró: “Esta es la casa a la que quiero y cuido”. ¿Tendrá ganas de volver a su hogar?