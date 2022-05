Cajagate, factor Milei y el acelerador de proyectos

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe). La semana legislativa del Concejo de esta ciudad estuvo marcada por una sesión intensa, en la que los cruces entre el oficialismo y la oposición por el “cajagate” generaron revuelo. La inseguridad, el narcotráfico y el lavado de activos se metieron de lleno en las discusiones del Palacio Vasallo. Mientras algunos bloques avanzan en acuerdos para acelerar iniciativas, otros reclaman que el criterio de agilizar expedientes se aplique para todos.

Cajagate

El Cajagate llegó este jueves al Concejo Municipal. A casi un mes de la aparición de cajas del Plan Cuidar en la casa del fundador de la banda Los Monos, Máximo Ariel Cantero, y el posterior incendio en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social municipal, el debate se coló en el recinto y hubo chispazos entre el oficialismo y la oposición. La concejala Norma López (Bloque Frente de Todos - PJ) cuestionó las demoras del cuerpo legislativo en aprobar el pedido de informes y resaltó la necesidad de que el Ejecutivo municipal dé respuestas sobre la aparición de los módulos alimentarios en manos de narcos. En la misma sintonía la acompañaron Caren Tepp (Ciudad Futura) y Marina Magnani (Todos Hacemos Rosario). Ambas pidieron rever la forma en la que el Estado ofrece asistencia a las organizaciones sociales.

En la otra vereda, la edila oficialista Nadia Amalevi (Arriba Rosario) detalló el trabajo del municipio en el caso y pidió evitar “las chicanas políticas”. El punto más caliente de la tarde tuvo lugar cuando María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo y ladera del intendente rosarino Pablo Javkin, pidió ser relevada para hablar desde su rol como concejala.”El interbloque no me dejaba hablar hasta que los convencí”, bromeó al sentarse en su silla. Desde ahí disparó: “Es como si le clavaran un cuchillo a uno cuando alguien habla de política alimentaria poco transparente”. Además, aseguró que “el narcotráfico no permeó todo” y que está segura que no permeó al intendente Pablo Javkin ni a su gabinete. “Muchos deben poder decir lo mismo de sus funcionarios provinciales y nacionales, muchos no”, sentenció.

Factor Milei

La concejala Susana Rueda (Rosario Progresista) se tomó un minuto en la sesión para pedirle a sus pares “ponerse de acuerdo, trabajar en serio y desterrar la hipocresía” porque del otro lado “hay un Javier Milei que está subiendo en las encuestas”, en alusión al sondeo difundido esta semana que posiciona al economista libertario como la figura con más intención de voto en Rosario. Lisandro Cavatorta (Todos Hacemos Rosario) y Pedro Salinas (Ciudad Futura) se manifestaron en el mismo sentido.

Acelerador para todos

Tras un acuerdo con el oficialismo, avanzó un proyecto de ordenanza de Ciudad Futura para crear el programa municipal de promoción de la educación sexual integral en las infancias. El escrito llegó con modificaciones que los integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda desconocían y generaron malestar. Según explicó Fabrizio Fiatti (Arriba Rosario), el objetivo es acelerar los tiempos de todos los proyectos de ordenanza. La presidenta de la comisión, Daniela León (UCR / Juntos por el Cambio), se quejó porque “no es correcta la forma en que se trató el expediente” y pidió que si el camino es avanzar con más rapidez en las iniciativas, que sean contemplados todos los bloques.