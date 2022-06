Tauber embalsamado, de Guzmán a Martín, radical peronizado y abrazo en la tensión

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El acto de asunción de Martín López Armengol como presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se convirtió este miércoles en una vidriera política que tuvo como caras destacadas al ministro de Economía, Martín Guzmán, invitado estelar; al intendente de esta ciudad, el macrista Julio Garro, y al rector saliente, el radical Fernando Tauber, una figura sobre la que se tejen especulaciones sobre una posible candidatura en representación del peronismo para competirle a Juntos en la capital provincial.

En el patio del histórico rectorado de calle 7, Tauber le pasó la posta a López Armengol, el economista de origen radical que durante los próximos cuatro años se sentará en un sillón con enorme peso en el escenario político local: la UNLP maneja 14 mil millones de pesos de presupuesto anual y tiene un ecosistema que agrupa a unas 200 mil personas.

Martines diferentes y parecidos

La presencia del ministro nacional de Educación, Jaime Perczyk, era esperable, pero la de Guzmán sorprendió a muchos. Después de la reunión de gabinete de la mañana, ambos se trasladaron a La Plata para estar en el acto. “Me siento en casa, esta es mi casa”, dijo Guzmán en un breve contacto con periodistas.

Liturgia radical en el patio del Rectorado.

El ministro es egresado de la UNLP y tiene una relación muy cercana con López Armengol. Ambos son egresados y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y aunque provengan de dos carreras distintas, uno de Administración de Empresas y el ministro de la Licenciatura en Economía, tienen un vínculo estrecho.

El año pasado, Guzmán lo recibió en su despacho del Ministerio. Hablaron de política universitaria y de cuestiones domésticas de la Facultad de Económicas. Hoy, en el acto, tomó la palabra, le dio fuerte espaldarazo y lo llamó por su nombre de pila.

“A nivel personal le debo muchísimo a esta universidad y con el tiempo espero poder devolver parte de lo que esta universidad me ha dado. Lo que quiero decirte, Martín, es que celebro esta instancia. He tenido de primera mano la oportunidad de ver con qué pragmatismo, desde la facultad, has gestionado, siempre buscando mejorar la calidad educativa”.

Radical con “justicia social”

La figura de Tauber concentró mucha atención. Después de las críticas públicas a Garro, su nombre empezó a mencionarse con insistencia en los pasillos de la política platense como un posible candidato “de unidad” del peronismo para competir por la intendencia y romper la antinomia Florencia Saintout - Victoria Tolosa Paz.

Andrea Varela, Guzmán, L. Armengol, Perczyk y Tauber.

Por eso, llamó mucho la atención el tono casi “peronista” del discurso de Tauber, que habló de conseguir desde la universidad “justicia social y equidad” en “esta patria sufriente y desigual”.

Con todo, se ocupó de bajarle el tono a las versiones que lo posicionan como futuro candidato del peronismo en La Plata. “Quiero que me embalsamen en la Universidad”, aseguró Tauber, quien seguirá en la UNLP como vicepresidente del área académica.

Las versiones sobre el futuro de Tauber vienen circulando fuerte en el último tiempo, pero siempre estuvieron rondando la figura del dos veces presidente de la UNLP. Hace pocos días, una reunión con las ministras bonaerenses camporistas Daniela Vilar (Medio Ambiente) y Florencia Saintout (Instituto Cultural) lo volvió a poner en el centro de las miradas.

El saludo tras la crítica

También empujaron las versiones del Tauber candidato las críticas que este lanzó contra Garro, a quien culpó por hacer “una mala gestión, distraída de los grandes temas del desarrollo de la ciudad y de la región”.

Garro y Tauber, después de las críticas al jefe comunal.

Por eso, la presencia del intendente en el acto venía acompañada de esa tensión que el propio Tauber se ocupó de aliviar cuando se acercó al jefe comunal, le tomó la cara y le dio un abrazo que se llevó los flashes de todos las cámaras.