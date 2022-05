Rosúa : "El proyecto antilavado de Javkin es insuficiente”

El concejal rosarino de Juntos por el Cambio Martín Rosúa criticó el proyecto de ordenanza antilavado presentada por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que comenzó finalmente a debatirse esta semana en el Concejo Municipal. “La gran diferencia entre el proyecto para la creación de una agencia municipal de investigación contra el lavado de activos del bloque de JxC y el presentado por el oficialismo es simple: el nuestro busca que Rosario tome, de una vez por todas, un rol activo y protagonista en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó.

La iniciativa del mandatario rosarino comenzó a discutirse este martes. Al encuentro en el Palacio Vasallo asistieron el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Conti. Si bien reconoció que hay puntos de contacto y de posible compatibilidad, el concejal y referente de la UCR se encargó de marcar las diferencias entre el proyecto de Javkin y el presentado por el bloque de JxC. “Rosario no puede pretender hacerle frente a la escalada de violencia y crimen organizado maquillando la ordenanza vigente contra el lavado de activos, que ha fracasado o ha resultado insuficiente”, sentenció.

En ese sentido, el concejal aseguró que si bien “son válidas”, las modificaciones a la ordenanza vigente “no alcanzan para abordar la problemática en su total dimensión''. “La violencia en nuestra ciudad no encuentra límites, por lo que no podemos continuar utilizando una misma herramienta que no dio buenos resultados”, agregó.

“Durante la vigencia de esta ordenanza, no conocemos que se hayan detectado numerosas inversiones provenientes de fondos ilícitos, no conocemos denuncias penales realizadas por el municipio, y mucho menos procesos judiciales que hayan terminado en sentencia condenatoria”, recordó Rosúa. “Nos seguimos espantando ante la violencia, pero no prestamos atención al lavado de activos que es el entramado económico que sustenta y genera el crimen violento en nuestra ciudad”, analizó.

Desde el Palacio de los Leones advirtieron que el proyecto de JxC “invade las competencias de otros poderes del Estado”. El concejal respondió y sostuvo que “en esta situación crítica, el municipio no puede quedar ajeno”. “La Justicia no puede seguir siempre corriendo detrás de los crímenes, que se nos suman todos los días. Por eso proponemos adelantarnos, pegarles a las organizaciones criminales donde más les duele, en sus negocios. Nuestro proyecto es superador porque propone cruzar datos que posee el municipio, con los provenientes de entes provinciales y nacionales para detectar estas incongruencias y que esta agencia tenga la potestad de realizar denuncias penales ante el MPA o MPF según corresponda”, argumentó.

Por último, Rosúa criticó otros aspectos. “Si sólo vamos a agregarle una tarea secundaria a un funcionario y no vamos a investigar sobre las inversiones que ya están en marcha o se han hecho en el pasado, entonces vamos a seguir teniendo un Estado desorganizado, frente a un crimen muy bien organizado”, concluyó.