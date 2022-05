Aclarando: "Es falso" que el Presidente busque reemplazo para Guzmán, dijo Cerruti

La vocera de Presidencia, Gabriela Cerruti, negó las versiones sobre la búsqueda de un reemplazante para el ministro de Economía, Martín Guzmán. En medio de otra semana cargada de idas y vueltas entre las tribus del Frente de Todos, la funcionaria volvió a decir que los dichos de un sector y otro "son opiniones" que no ameritan comentarios al respecto.

"Es falso... Yo te digo que es falso", respondió rápido, incluso antes que terminaran de preguntarle sobre un supuesto contacto entre el presidente Alberto Fernández y el exministro de Economía Roberto Lavagna para volver a su antiguo puesto.

En el mismo tono habló cuando le consultaron sobre las expresiones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien en los últimos días aseguró que las críticas que recibe Guzmán son en realidad "ataques al Presidente". "No comentamos declaraciones y menos de nuestro ministros", insistió Cerruti, quien luego adelantó que no van a "entra en el debate" respecto a la "legitimidad de gestión" del Ejecutivo y consideró que "se están sobreinterpretando algunas cosas y no hay porqué hacerlo".

Tras las críticas de los ministros bonaerenses Andrés Larroque y Sergio Berni respecto a la gestión económica y política, la portavoz aseguró que "las relaciones institucionales no mejoran ni desmejoran por opiniones políticas, ni por opiniones dadas en una radio".

"Las relaciones institucionales con la Provincia son inmejorables, además de la particular relación que tiene el Presidente con el gobernador (Axel) Kicillof y con todo el apoyo que se le da a la provincia, que es grande, compleja. En el conurbano se asienta gran parte de la población argentina, por eso necesita un respaldo particular y tiene un respaldo particular", detalló.

En tanto, un día después de la reunión de Gabinete, dejó en claro que "nunca estuvo prevista" la participación del jefe de Estado porque a ese encuentro lo convoca el jefe de Ministros, Juan Manzur.

En cuanto al escenario económico, insistió en que la Argentina "está en un proceso virtuoso muy importante" pero remarcó la necesidad de avanzar en lograr que "la redistribución se más equitativa".

"No alcanza con que sepamos que es el camino correcto, sino que hay que ir resolviendo el día a día", enfatizó.