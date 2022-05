Aníbal Fernández: "Buscan voltear un ministro para dañar al Presidente"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, apuntó contra el kirchnerismo duro, al asegurar que ese sector busca "castigar" a Alberto Fernández, y consideró que las críticas hacia su par de Economía, Martín Guzmán, en realidad están dirigidas al Presidente. Además, consideró que la interna del Frente de Todos es algo "grave" que afecta la gestión del Gobierno.

“Los ataques son a Alberto, no al ministro de Economía. Se lo dije ayer a Martín. El castigo no es para Martín, es hacia Alberto. Buscan voltear un ministro, que podría ser yo o cualquier otro, para hacerlo daño a Alberto”, evaluó en declaraciones a Radio 10. De esta manera, volvió a referirse a la interna oficialista, a la que como "grave".

El funcionario también se refirió a las críticas de Máximo Kirchner al final de un plenario del PJ bonaerense e insistió en que “el ministro de Economía lleva a la práctica políticas económicas, no discute poder".

"Eso está en el manual de alumno bonaerense, es una cosa sin sentido. El poder político del ministro de Economía es el Presidente de la Nación”, señaló y remarcó que “Guzmán no hace lo que quiere" porque "si hiciera lo que quisiera y el Presidente no estaría de acuerdo, ya no estaría en su cargo”.

Frente a la seguidilla de ataques a Guzmán y a las medidas implementadas, Fernández volvió a pedir que quienes no están de acuerdo con el rumbo tomado se ubiquen "a la vera del camino" y "no obstruyan" la gestión.