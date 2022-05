Berni: "El golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo por su torpeza"

El ministro de Seguridad bonaerense, Serio Berni, se sumó a las críticas hacia el presidente Alberto Fernández en medio de la fuerte interna del Frente de Todos y consideró que "el golpe se lo está haciendo él mismo". Las expresiones fueron en respuesta a las versiones que definieron como "desestabilizadores" los cuestionamientos hacia el mandatario que se intensificaron durante los últimos días.

“El golpe se lo está haciendo Alberto hacia sí mismo por su torpeza, caprichos y miserias en su afán de perpetuarse en un lugar que sabe que no tiene”, sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia

En esa sintonía, evaluó que el jefe de Estado "ha perdido el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo argentino en su conjunto y eso atenta contra sí mismo".

También podés leer Aunque duela: Fernández le respondió a Larroque con un llamado a la unidad

"Eso no se lo hizo ni Cristina (Fernández de Kirchner) ni (Andrés) Larroque ni todos los que somos críticos con el Gobierno", insistió y reparó en que "una cosa es el Gobierno y otra cosa es el poder".

Según su concepto, "no se puede ser un dirigente político con miedo y cobarde que permanentemente está especulando con tal de seguir usufructuando los privilegios de la función pública".

"Algunos entienden que la función pública es un privilegios personal y no una función de servicio", completó.

En un escenario visiblemente dividido, el funcionario de Axel Kicillof calificó como "ridícula" la interna que atraviesa el oficialismo y recordó también que ya hace dos años había advertido sobre el rumbo económico y político que estaba iniciando el Gobierno.

"El presidente no fue elegido por ser Alberto Fernández sino por representar a un partido político que tiene claro una doctrina y que esa doctrina no se está llevando adelante. Con un Gobierno, no se puede gobernar a medias. O gobierna para un lado o para el otro, pero gobernar es representar intereses y la verdad es que este Gobierno no representa a los intereses de nadie, solo a sí mismos”, remató.