Banca de Plaini a una candidatura presidencial de CFK

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Aunque no quiere decirlo con todas las letras y aclara “no juego con nombres”, el senador bonaerense Omar Plaini (FdT), secretario general del Sindicato de Canillitas, apoya una eventual candidatura presidencial de Cristina Fernández en 2023. “Ella es una estadista (…) siempre he estado del lado de los estadistas… Siempre estuve con Néstor y después con Cristina, saben dónde estoy parado, por lo que a mí no me tienen ni que preguntar”, respondió el legislador ante la pregunta de Letra P sobre si apoyaba una eventual candidatura de la vicepresidenta.

Plaini, no obstante, intenta tomar distancia de definiciones públicas como las del jefe de Asesores bonaerense, Carlos Bianco, quien dijo a Letra P que su postulante preferida es Cristina, y del intendente Mario Secco, quien también en diálogo con este medio se refirió en el mismo sentido.

Pese a todo y tras reconocer la extrema tensión entre el kirchnerismo duro y el albertismo, indicó que declaraciones como las del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien critica sin miramientos al Gobierno, “no ayudan” y pidió dirimir las diferencia en internas en las PASO. Plaini fue uno de organizadores del plenario de la rama sindical del PJ que se desarrolló el sábado Baradero, y que tuvo a Máximo Kirchner como principal orador.

“La vicepresidenta va a decidir ella dónde estar”, respondió Plaini cuando Letra P le preguntó si le gustaría que la vicepresidenta fuera candidata a presidenta en 2023. Y amplió: “Ella se asume como una militante, pero creo que, más allá de eso, es una estadista; dirigentes hay muchos, cuadros hay pocos, estadistas, casi ninguno y ella es una estadista, por lo que lo que decida ella va a ser acompañado. Lo que decida va a tener un fuerte acompañamiento”.

Ante la insistencia sobre una eventual postulación de CFK, dijo: “Yo siempre estuve con Néstor y después con Cristina. Ya saben dónde estoy, por lo que a mí no me tienen ni que preguntar”. Al mismo tiempo, aclaró que él evita “jugar con los nombres”, aunque dijo que respeta la postura de quienes sí lo hacen. “Algunos tendrán la necesidad de expresarlo y me parece muy bien y los aplaudo. Creo que no hace ni falta que lo exprese, ya saben dónde estoy parado, siempre he estado del lado de los estadistas”, insistió.

Plaini se refirió así a las declaraciones de Bianco a Letra P. El jefe de Asesores afirmó que CFK es su candidata a la presidencia. Lo mismo hizo, también en diálogo con este medio, el intendente K Mario Secco. En cambio, otros dirigentes del kirchnerismo prefieren no hablar de candidaturas. Es el caso del ministro Larroque, punta de lanza de la avanzada camporista contra el Gobierno, quien este martes directamente acusó al Presidente de operar contra CFK y empujar a la ruptura: hablar de candidaturas “es una falta de respeto” había dicho al ser consultado tras las declaraciones de Bianco.

Respecto del fuego a discreción contra la Casa Rosada, el secretario del gremio de Canillitas afirmó que declaraciones como las de Larroque en el acto del que participó junto al gobernador Axel Kicillof en Florencio Varela y otras como las que suele hacer el ministro de Seguridad, Sergio Berni, “no ayudan para nada”. “Esas son expresiones de compañeros y compañeras que respeto, pero a mí no me van a escuchar nunca hacerlo, menos con nombres, si tengo algo que decir lo digo hacia adentro”, indicó.

Como sea, no intenta tapar el sol con las manos. Reconoce que “es una realidad que hay una tensión” y que, aunque también la hay en la oposición, el Frente de Todos tiene “la responsabilidad de gobernar”. “Nosotros queremos mantener la unidad, me parece que eso nos fortalece. Por supuesto que la unidad no es a cualquier costo, pero ¿hay diferencias?, sí claro, hay algunos que creen en un Estado que articule lo suficiente y estamos los que creemos que el Estado debe regular todo el proceso socioeconómico”, aseguró diferenciándose de la administración central que conduce Alberto Fernández.

Para Plaini, las tensiones internas “no son personales”, sino que tienen que ver con miradas diferentes sobre el rumbo que se debe tomar y esas diferencias, según dijo, deben dirimirse el año próximo en internas durante las PASO. “Ojalá que tengamos la inteligencia de sentar la bases para un futuro. Que el gobierno se anime a lanzar un plan quinquenal y después veremos quién es el mejor candidato o candidata”, cerró.

El sábado, en Baradero, cientos de representantes gremiales bonaerenses discutieron en comisiones la actualidad de la provincia de Buenos Aires. El tema central y que generó debates más calientes fueron precios y salarios. “La necesidad de tomar medidas urgentes contra la inflación y recuperar poder adquisitivo en el salario fue lo que más se escuchó. Los compañeros están para acompañar, pero quieren ver acciones del gobierno nacional”, aseguró a Letra P un gremialista de peso presente en el encuentro. Ante aquella tribuna, Kirchner volvió a apuntar contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, y llamó a “comprender el 2019” para ganar en 2023.

En el cierre de aquel plenario, Plaini fue el encargado de leer las conclusiones del debate respecto a la comisión de precios y salarios. “Pese al crecimiento económico que en 2021 fue del 10%, la recuperación del empleo y la baja de la desocupación, nos encontramos en una situación crítica. Hay personas con trabajo registrado que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza”, afirmó y pidió que el Gobierno nacional “dicte aumentos salariales por decreto que acompañen los aumentos de paritarias”.