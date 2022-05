Macri: “La Argentina ya está viajando a una inflación del 100% anual”

El expresidente Mauricio Macri cuestionó, una vez, más las políticas económicas de la administración del Frente de Todos, pronosticó una inflación anual del 100% y calificó a Alberto Fernández como "el Presidente que más deuda tomó en la historia". Evitó dar definiciones sobre sus intereses particulares rumbo a las elecciones de 2023 y señaló que no es momento para “ir en busca de aspiraciones personales".

“En la Argentina ya estamos viajando al 100% anual. Esto se arregla yendo por lo básico, que la Argentina no arregla hace décadas, pero que habíamos logrado acomodar hacia 2019, que es no gastar más de lo que ingresa y no robarle a la gente con impuestos que destruyen el empleo”, expresó en declaraciones a La Nación + y dijo que “el gobernante tiene que administrarse con impuestos responsables”.

En ese sentido, destacó que “detrás del cuentito del Estado presente” hay dirigentes que “a los únicos que cuidan es a los políticos, a los empresarios y sindicalistas”. “Al que labura desde las 8 de la mañana, sin pedirle nada a nadie, siente que le come siempre la inflación, la imprevisión y los impuestos distorsivos”, indicó.

En el mismo tono crítico por el rumbo económico, aseveró que "Alberto Fernández es el presidente que más deuda tomó en la historia.

“Es récord, tomó más de US$30.000 millones por año y nos deja el triple de Leliqs, esto que la gente no entiende, pero que es una bomba. Se va a caer esta mentira del endeudamiento", enfatizó en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el país contrajo en 2018, durante su propia administración.

"Arrancaron en 2019, cuando tuvieron éxito en convencer a una cantidad de gente para que no continuásemos, y lo mismo en 2020, pero ya en 2021 se empezó a caer a pedazos y se la pasan hablando de la deuda que le dejamos con el Fondo, que vencía a los dos años de ellos asumir, que eran US$ 19.000 millones y que nunca se iban a pagar si había un plan", argumentó.

Por otra parte, Macri se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y volvió a utilizar una frase expresada varias veces en los últimas semanas: “Todos quieren competir y todos los curas quienes ser papa".

"Lo importante es saber para qué queremos volver al poder y que haya consistencia, coherencia, mucho diálogo dentro de la coalición, todas cosas que en el vértigo de 2015 no estuvieron. Ahora aprendimos que hay una crisis muy dura, con mucha gente que la está pasando muy mal y esto no termina porque estamos en manos de un desgobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que montó este cuento, y nos lleva sin rumbo y sin plan”, expresó.

En este contexto dijo que está "muy decidido a defender la República. "No me siento en este momento en busca de aspiraciones personales; me siento, más que nunca, que quiero terminar con esta cosa de los privilegios", manifestó.