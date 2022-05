Solá criticó a Guzmán: "El Ministerio de Economía parece una isla, no pasa nada"

Alineado al kirchnerismo, el excanciller Felipe Solá renovó sus críticas al gobierno de Alberto Fernández y, esta vez, apuntó en contra de la gestión del ministro Martín Guzmán. “El Ministerio de Economía parece una isla, donde se analiza teóricamente todo, pero a la hora de la verdad no pasa nada”, apuntó el exfuncionario.

“Este Gobierno no explica nada, en economía sobre todo (…) Hay que solucionar la carrera de obstáculos que significa vivir para muchos argentinos de varias clases sociales; esa carrera tiene que ser menor y el Gobierno es responsable de eso, de ser mucho más pragmático y de animarse a hacer las cosas”, sostuvo en declaraciones a El Destape Radio

El exfuncionario, quien perdió de manera abrupta su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se sumó a la variada lista de dirigentes que en los últimos tiempos expresaron su desacuerdo con la administración de Alberto Fernández.

Por otra parte, en cuanto al debate por el precio de los alimentos en el país y el debate en torno a las retenciones a sectores al campo, el también exministro de Agricultura reparó en la necesidad de “buscar un acuerdo con los productores de trigo”. No obstante, señaló que “si no hay ninguna posibilidad de acuerdo, hay obligación de una decisión urgente del Gobierno que vaya más allá del fideicomiso que se está hablando”.

En ese sentido, Solá destacó el rol del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y la conformación de una mesa de crisis.

“En la discusión sobre por qué no liquidaban soja durante la pandemia, en el año 2020, y se necesitaban los dólares, las tesis de Martín eran absolutamente absurdas, no había pisado nunca un boliche de Pergamino; (Miguel Ángel) Pesce sí me entendía cuando le explicaba cómo mira el productor la cuestión”, recordó.