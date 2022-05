Cerruti, con honestidad brutal: “Si seguimos así, en 2023 nos gobernará la derecha”

“Si seguimos así, en 2023 nos gobernará la derecha”. Lo dijo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en un rapto de honestidad brutal que es, además, un diagnóstico descarnado sobre la marcha del Gobierno.

“Una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos en este momento -le dijo Cerruti a El Destape Radio- no es solo generar el consenso social suficiente para sacar determinadas medidas que sí o sí tienen que pasar por el Congreso, sino saber que, si nosotros seguimos en esta dinámica (...) en la cual el único discurso que hay es que está todo mal y que todo es un desastre, en 2023 no solo no vamos a tener los votos necesarios para sacar determinadas leyes, sino que nos va a estar gobernando la derecha”.

La reflexión de la vocera odicial del presidente Alberto Fernández viene de lo que viene planteando el Gobierno, con ambigüedad que fue accidentada al principio pero terminó siendo de diseño, sobre la posibilidad de aumentar retenciones, para la que, dice la Casa Rosada, no hay consenso posible con una oposición que rechaza de plano cualquier medida que suponga elevar la presión impositiva.

¿Cerruti (Fernández) le habló a la oposición externa o a la interna liderada por la vicepresidenta Cristina Fernández, que suele ser incluso más dura que la que representa Juntos por el Cambio? Ella misma se encargó de despejar las dudas.

“Uno tiene que ser responsable en determinado momento de pensar qué es lo que estamos construyendo y hacia dónde estamos yendo. A mí me parece que ese también es un debate que nos tenemos que dar en este momento”, dijo y dejó claro que el teléfono es para CFK, impulsora del "debate de ideas" a cielo abierto en el Frente de Todos.

“Ojo, porque en el mundo los gobiernos están teneindo victorias pírricas contra la ultraderecha. Así se están definiendo las elecciones últimamente. Ese es el momento del mundo en el cual estamos viviendo y que tiene mucha repercusión en la Argentina”, agregó la portavoz, en referencia al crecimiento de la rabia ultraderechista expresada principalmente por el diputado Javier Milei.

Como viene señalando Letra P, la fractura del frente oficialista y el avance de las expresiones de la derecha más radicalizada empiezan a configurar un escenario electoral para las presidenciales de 2023 en el que ya no puede descartarse un ballotage sin el peronismo, en el que compitan, como ocurrió en Francia, la derecha moderada y la ultraderecha.

Cerruti advirtió que "no falta tanto" para esa instancia definitoria y preguntó: ¿Estamos construyendo un espacio simbólico o estamos gobernando?”.