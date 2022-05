El enigmático país de Larreta: críticas sí, soluciones... por ahora te las debo

Subir retenciones, no. ¿Entonces? "Creatividad" para controlar los precios de los alimentos, pero el problema es "de ellos". "Replantear todo" para que "Argentina vuelva a ser un país federal". ¿Cómo? "Replantear todo". Ok. Reforma laboral. Reforma previsional. ¿Dolarizar? No. ¿Qué, entonces? Imposible saber ahora. El país que propone Horacio Rodríguez Larreta es, por ahora, un enigma. Lanzado a la carrera por la Casa Rosada, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio viene endureciendo su discurso con un rosario de críticas a la gestión de su examigo Alberto Fernández, pero no larga prenda. No contesta. ¿Sabe?

Bien temprano este martes -en esta época del año, todavía es de noche cuando inicia sus actividades-, el intendente porteño ofreció su rutina de ilusionismo en una entrevista con la periodista María O'Donnell en Urbana Play. Mostró la galera, pero no el conejo.

El porteño más federal

Larreta casi le roba un eslogan al Presidente. Culpó al peronismo de "convertir a la Argentina en un país unitario" en el que "hay provincias que reciben hasta el 70% de sus recursos de la Nación", un esquema en el que "hay gobernadores que no son más que delegados" de la Casa Rosada. Propuso, entonces, revertir ese camino "para volver a ser un país federal". Para eso, lo interrumpió la entrevistadora, hay que sacarle subsidios a la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un boleto de colectivo de 18 pesos contra los de 70 de Santa Fe y Córdoba, por ejemplo. "Hay que replantear todo", esquivó el alcalde. ¿Cómo? "Hay que reformular la ley de coparticipación". Para eso hay que darle a la provincia de Buenos Aires los puntos que le deben y nadie quiere hacer eso. "Hay que replantear todo. Si arrancamos con que no se puede, nunca vamos a lograrlo", se golpeó el pecho el porteño más federal.

El misterio de la creatividad

Ya que hablamos de impuestos, hablemos de impuestos, propuso O'Donnell y despertó el Milei que todo liberal lleva adentro. Aunque se marca solo, Larreta cuestionó al presidente Alberto Fernández por volver a hablar, tan errante él, de subir retenciones para ponerles un ancla a los precios de los alimentos, que se disparan en el mundo por la guerra y en Argentina son un escándalo. No más impuestos, dijo, como siempre dice. O'Donnell le trasladó la pregunta que el Presidente le hizo este jueves a la oposición. Si no quieren tocar los derechos de exportación, ¿qué proponen ustedes?, desafió Fernández, que busca -aparentemente, porque nunca queda demasiado claro qué busca- dejar esa pelota de fuego en campo ajeno. "Argentina produce alimentos y podría producir más energía. Lo que para el mundo es una catástrofe, para nosotros podría ser una gran oportunidad", dijo Larreta y la periodista insistió: ¿Pero cómo frenamos los precios? "Con más impuestos, no". ¿Cómo? "Tenemos que se creativos para encontrar nuevas herramientas". ¿Cuáles? "Tenemos que ser creativos". Ok.

Muy verde

¿Dolarizar, como casi propuso la compañera Pato Bullrich? Larreta guardó el Milei que todo liberal lleva adentro y descartó la idea noventista que viene rugiendo el león libertario. "No tenemos dólares". ¿Cuál es el plan, entonces? "Estamos hablando del 10 de diciembre de 2023", le aclaró Larreta a la periodista. "No sabemos a cuánto va a estar el dólar, no sabemos si la inflación va a ser del 100% o del 60% o del 200%...", se excusó el precandidato, pero dijo que, de todos modos, "en la Fundación Pensar tenemos cien personas, 30 de ellas economistas, trabajando en un plan" bajo la coordinación de Hernán Lacunza, el ministro de las últimas imágenes del naufragio macrista de 2019. Obviamente, trabajan en ese programa en el marco de un proyecto presidencial, asumió la interlocutora. "Es un plan de gobierno para todo Juntos por el Cambio" porque el think tank PRO trabaja con las usinas de pensamiento de los otros socios de la coalición, aclaró el alcalde.

Letra P viene preguntando por, al menos, algunas líneas directrices de ese programa de gestión, hasta ahora sin éxito. De la misma manera, intenta saber en qué consistirían las reformas previsional y laboral que el precandidato viene prometiendo para cuando sea presidente ya desde antes, incluso, de anunciar su decisión de competir por la sucesión presidencial. Este lunes lo hizo de nuevo. "Hay que replantear el sistema laboral" porque "hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, en horarios más flexibles (…) Así como estamos, no se genera trabajo, no hay laburo estable y privado en la Argentina", expresó en declaraciones Radio Mitre y remarcó que, para lograr modificaciones en ese sentido, será necesita modificar las leyes laborales. ¿De qué manera, además de flexibilizando el sistema de indemnizaciones? ...

El país de Larreta, promete Larreta, será otro. ¿Cuál, exactamente? Por ahora, no contesta. ¿Sabe? Acaso todavía no con precisión y es lógico: para diciembre de 2023 falta una eternidad.