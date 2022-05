Larreta: “Mi obsesión es la unidad y el plan económico”

Ya lanzado a la carrera presidencial, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, esquivó hablar de candidaturas pero aclaró que no será Mauricio Macri quien defina los nombres para pelear por la sucesión de Alberto Fernández. Además, bregó por la unidad de la alianza de Juntos por el Cambio (JxC) para “construir un plan que saque a la Argentina adelante”.

“Si no terminamos con la grieta, no hay futuro para la Argentina”, aseguró en una entrevista con Clarín, pero descartó que ese objetivo incluya un trabajo conjunto con el Frente de Todos (FdT) y el kirchnerismo. “Cuando digo que hay que hacer un acuerdo más amplio no es con todos”, explicó y detalló: “No me podría poner de acuerdo nunca con un espacio que cree que la inflación se va a bajar con el control de precios. No es con gente que eligió cerrar las escuelas y que cerró la Argentina al mundo y que su única relación es con Cuba, Nicaragua y Venezuela y tuvo una reacción totalmente ambigua respecto a la invasión rusa en Ucrania"

En cuanto a la interna opositora, el alcalde negó que el expresidente Mauricio Macri vaya a elegir los nombres que busquen llegar a la Casa Rosada ya que, adelantó, se definirán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con “el aval de la gente”. “El único condicionante para el futuro presidente es la gente. Es el compromiso que tenemos con la gente y que la gente vuelva a vivir bien en la Argentina”, declaró.

Asimismo, explicó que la oposición coincide en la visión política y económica que debería tomar el próximo gobierno a partir de “un plan” que permita atraer inversiones y lograr que “los argentinos vuelvan a invertir y a confiar en su país”. “Tenemos que adecuarnos al cambio que hay el mundo. Con el sistema que hoy tenemos no se toma gente, no se genera trabajo y en eso hay una coincidencia generalizada en la Argentina”, completó.

Las definiciones del alcalde porteño se dan en medio de la disputa que mantiene con Bullrich y Morales -entre otras figuras de JxC- para suceder al actual jefe de Estado. Como relató Letra P, en ese camino que desanda paso a paso hacia Balcarce 50 Larreta mantiene una agenda cargada con la intención de sumar millas y apoyos y tiene la convicción de enfrentar -si es necesario- al propio Macri para cumplir su objetivo.