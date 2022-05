Aníbal F. volvió con la teoría de la camiseta y cargó sin vueltas contra CFK

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a agitar la interna del Frente de Todos, al asegurar que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “se corrió de la gestión”, e insistió con su teoría de la camiseta: "Todo el mundo tiene un trabajo por hacer y todos vamos hacia un mismo objetivo. El que no esté de acuerdo, se tiene que ir".

Antes de ingresar a la Casa Rosada para la reunión de gabinete, el funcionario acusó a la exmandataria de concentrarse en la interna y de no reconocer los logros de Alberto Fernández. En este sentido, criticó el discurso que dio en Chaco: “No mencionó al Presidente, no habló del acuerdo con el Fondo que es un trabajo fenomenal, porque si no resolvés esa mora te saca del país, no podés pedir un peso a nadie, omitió hablar de la desocupación del 7%, que era muy difícil llevarlo a ese punto”.

Asimismo, el exjefe de gabinete le envió un mensaje al kirchnerismo al sostener que “todo el mundo tiene un trabajo por hacer y todos vamos hacia un mismo objetivo". "El que no esté de acuerdo con esa situación se saca la camiseta y se tiene que ir”, apuntó.

“(CFK) Se corrió de la gestión, la gestión la formamos todos y la llevamos todos con el mismo objetivo. No tiene ningún sentido que quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto lo corramos para no seguir avanzando sobre este tema”, expresó el ministro de Seguridad.

Días atrás, con un tono menos confrontativo, otro funcionario deslizó algo similar, aunque, en sus declaraciones, invitó a la titular del Senado a formar parte de la toma de decisiones. "No estamos para escuchar la opinión de Cristina, sino para que Cristina participe activamente en la toma de decisiones con Alberto", dijo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El titular de la cartera de Seguridad se ha convertido en uno de los funcionarios defensores del jefe de Estado en el marco de la contienda con sectores kirchneristas. A pesar de eso, el ministro insistió en el diálogo entre las partes como forma de "buscar consensos", aunque aclaró que quien debe llevar adelante las decisiones es el Presidente.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó: "El Presidente es claro. Hay que apuntalar lo que tiene que ver con la gestión. Quien conduce el Poder Ejecutivo es el Presidente de la Nación y el equipo que se reúne hoy es el del Presidente. Me habrán escuchado y lo vuelvo a repetir, estamos centrados en lo que es la gestión".