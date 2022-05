Aníbal Fernández: "Si Cristina quiere ser candidata, que compita"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, definió al presidente Alberto Fernández como “el mejor candidato del peronismo” para las elecciones de 2023 y desafió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) si desea competir por el poder. No obstante, llamó a mantener la unidad de la coalición gobernante.

“Alberto Fernández es absolutamente la mejor figura para candidatearse por el Frente de Todos (…) Si Cristina quiere presentarse, que se presente y compita. Alberto va a ser candidato, ya lo dijo él y me parece bien. Y si Cristina quiere ser candidata, que compitan”, manifestó en declaraciones a El Destape Radio.

Las expresiones del funcionario surgieron luego de que el primer mandatario, durante la gira europea, afirmara que irá en busca de la reelección.

Pese a este escenario crítico que atraviesa el oficialismo, Fernández evaluó necesario que la coalición de gobierno haga el esfuerzo para mantener la unidad. En ese sentido, si bien expresó en reiteradas ocasiones su respaldo al jefe de Estado, dejó en claro que “nunca” se irá de las filas de la vice porque la considera su familia.

"Para resolver este tema hay que poner un poquito de garra, si ponemos un poquito de ganas todos lo hacemos. Yo no soy rupturista, juego a morir para que todos nos sumemos. Aprendí a ser frentista con Juan Perón, ¿Cómo no lo voy a ser con los nuestros? Cristina es mi familia, aunque esté enojada y aunque no me hable con ella. Es mi familia y yo de ahí no me voy a ir de ahí nunca", afirmó.

Por otra parte, el ministro calificó como “un gesto de autoridad histórico” al mensaje del Presidente referido a que “no van a poder seguir en el Gobierno” quienes no estén de acuerdo con el nuevo esquema de tarifas que por estos días se debate en audiencia pública. Desde su punto de vista, “las decisiones del Presidente se tienen que acompañar”.

“Uno tiene que tener en claro de qué estamos hablando y a qué tiene que atenerse: la política la fija el Presidente y si el Presidente está fijando una determinada política y si hay alguien que mete palos en la rueda, llega un momento en que debería correrse, irse a trabajar a otro lugar y dejar que uno se ponga las pilas y haga las cosas como son”, indicó en una entrevista con Radio Continental.