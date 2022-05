Yasky apuntó contra el Gobierno: "Eligió no tener conflicto con los poderosos"

El secretario general de la CTA de los Argentinos y diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, afirmó que es “lamentable” la actitud que tiene el Gobierno frente a las dificultades sociales y deslizó que “a algunos les molesta” que las problemáticas de los sectores populares “se estén planteando en el debate público”. Además, remarcó que el Ejecutivo "no tiene iniciativa" y afirmó que los funcionarios "eligieron no tener conflictos con los poderosos de este país".

"Eligieron no tener conflictos con los poderosos de este país y es una elección equivocada para un Gobierno que tiene compromisos con los sectores populares. Si no le pisás los callos a un poderosos, se van a agrandar y van a venir por más", cuestionó en declaraciones a La990.

El dirigente criticó en particular a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Economía, Martín Guzmán: "No entiendo el ministro de Trabajo cómo no plantea la actualización de haberes jubilatorios; y el ministro de Economía va al Llao Llao, se reúne con el Círculo Rojo y ahí no se habla de la remarcación de precios, de la especulación", relató.

"Dentro del Gobierno hay sectores que quieren imponer cierto conformismo social, que sería suicida. No se puede dejar de mencionar el atraso de los salarios, la necesidad de establecer un aumento general para todos los gremios o actualizar jubilaciones", manifestó.

En estos temas, según definió, “ha sido lamentable porque hay una distancia de la penumbra cotidiana de la gente". En esa línea, recordó que “durante la campaña electoral se dijo que iban a poner primeros a aquellos que estaban últimos, pero parece que hay algunos temas con los que no se quieren comprometer".