Frigerio y el factor Milei: "Lo importante es ponernos de acuerdo en algo"

En medio de la pelea entre halcones y palomas por los límites de la coalición y la eventual incorporación de referentes de la derecha dura, el diputado nacional y exministro de Interior Rogelio Frigerio no le cerró la puerta de Juntos por el Cambio (JxC) al economista libertario Javier Milei. "Lo importante es ponernos de acuerdo en algo", señaló, aunque le restó importancia a la discusión sobre la incorporación del libertario a la coalición. "Prefiero dedicar mi energía a ver si puedo generar consensos", explicó.

También podés leer El factor Milei en Juntos por el Cambio

En una charla con Letra P, el legislador se metió en la polémica que desató el factor Milei dentro de JxC. Consideró que “el límite tienen que ser las ideas, no los hombres y los partidos". "Lo importante con Milei o con cualquier otro dirigente es ver si podemos ponernos de acuerdo en algo", señaló y dijo que las ideas "son más importantes que ganar una elección, porque sirven para transformar la realidad de los argentinos”.

Abocado de lleno a la construcción de un proyecto para la gobernación de Entre Rios, destacó la necesidad de dejar lado las peleas por las candidaturas y pidió poner el foco en las problemáticas que afectan a la ciudadanía. “Que la gente vea a los dirigentes políticos preocupados por una interna partidaria centrada en resolver los liderazgos de cara a 2023 es justamente lo que hace que la grieta entre la política y la ciudadanía sea cada vez más grande”, apuntó.

Frigerio, con Letra P. (Fotos: Pablo Cuarterolo)

En esta línea, se refirió al debate interno del PRO por las candidaturas y, en especial, a la disputa entre el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich. "Me gustaría saber qué van hacer con la inflación, la inseguridad y la dificultad de conseguir empleo. Prefiero discutir ideas y no nombres. Todos tenemos que empezar a cambiar el enfoque que le damos a la política”.

-¿Ese tipo de discusiones benefician a la antipolítica, que está, sí se quiere, representada por Milei?

-Sin duda. Esos dirigentes generan empatía en el enojo que tiene gran mayoría de los argentinos respecto a la realidad y también respecto a la actitud de una gran parte de la dirigencia política.

-¿Milei debe estar dentro de JxC, entonces?

-No creo que eso sea relevante. Lo importante con Javier o con cualquier otro dirigente es ver si podemos ponernos de acuerdo en algo. Ningún país salió de una situación similar a la de la Argentina sin consensos básicos. Prefiero dedicar mi energía y tiempo a ver si puedo llegar a esos consensos con Milei o con otros dirigentes antes que plantear la necesidad de que electoralmente jueguen dentro de mi mismo espacio político. El ejemplo concreto es lo que logramos con la Boleta Única (NdR: casi la totalidad de la oposición se abroqueló la semana pasada para que comience a debatirse en el Congreso).

JxC viene de un áspero debate sobre qué hacer frente al factor Milei. La Mesa Nacional de la alianza trató una moción que impulsó Larreta para expresar el rechazó a que el libertario se sume a esa coalición. Ese punto, que formó parte de un acuerdo entre un sector de la UCR y el jefe de Gobierno, generó casi al instante una crítica de Macri y luego de la propia Bullrich. En privado, se sumaron otras voces que hicieron saber su descontento por la forma en la que se manejó el asunto.

La relación con Macri

Cuando Macri publicó su libro Primer Tiempo se generó un fuerte revuelo por las críticas que desplegó contra el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y contra Frigerio mismo por haber delegado la búsqueda de acuerdos políticos en ellos. Consultado al respecto, el exministro admitió la "debilidad" del gobierno de Cambiemos

“Si somos conscientes de que esa era la principal debilidad de nuestro gobierno, el líder máximo de la Argentina y de nuestro espacio tenían la necesidad de conducir esa búsqueda de gobernabilidad”, señaló. “No podía delegar. No se tomó consciencia de la debilidad de origen que tenía nuestro gobierno y no sólo Macri. Las leyes que sacamos durante los primeros años posiblemente generaron que no nos diéramos cuenta de todo lo que nos faltaba en términos de músculo político”, agregó.

En cuanto al rol que debe tener Macri, el diputado nacional sostuvo que se trata de una cuestión personal del expresidente. “Macri tiene que hacer lo que él sienta. Nadie puede sugerirle o decirle lo que tiene que hacer. Él va a tomar su decisión y la va a tener que confrontar con la sociedad”, afirmó.

Entre Ríos

Se sabe que Frigerio tiene intenciones de competir por la gobernación de Entre Ríos, pero sigue sin asumir la condición de candidato. “No estoy lanzado, porque estamos muy lejos del cronograma electoral. Aún no lo conocemos, incluso. Estoy trabajando en un proyecto de transformación. Quién va a liderarlo lo dirán las PASO del año que viene”, dijo.