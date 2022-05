Massa, aclarando para que no oscurezca (más): "No soy presidenciable"

Frente a la escalada de clamores por la reelección del presidente Alberto Fernández y una candidatura de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner para volver a la Casa Rosada, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio un paso al costado, al menos para la tribuna, y aseguró que no es "un presidenciable". Como viene contando Letra P, el líder del Frente Renovador decidió en los últimos días planchar todos los movimientos que tenía planeados para posicionarse como opción a la grieta interna del Frente de Todos.

También podés leer No mueve Massa

"¿Sos presidenciable?", le preguntaron durante su participación en el foro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham). La respuesta fue en negativo.

"No, me pasé 20 años de mi vida mirando para adelante y no me permitía disfrutar lo que hacía. Hoy disfruto de lo que hago porque, en el mundo de los algoritmos y la polarización, la valentía y el coraje están en plantear los acuerdos y los consenso y el Congreso es un lugar donde tiene que haber búsqueda de consenso. No tengo el 23 en la cabeza", afirmó.

También podés leer Mueve Massa

Según argumentó el líder del Frente Renovador, las elecciones del próximo año no están ahora entre sus planes porque considera que "en este año, que no es electoral, la dirigencia debería encarar temas para generar políticas de Estado".

En esa línea, trató de correrse de la interna que atraviesa el oficialismo y que ubica de un lado al Presidente y del otro a la vice. En tono conciliador, dijo que "lo que hay en debate son algunos instrumentos respecto del Gobierno, pero nada pone en discusión la coalición" gobernante. Desde su óptica, "la coalición de gobierno no tiene disputas de liderazgo porque está en el Gobierno, pero tiene una disputa de programa". Eso, opinó, "hay que vivirlo con naturalidad".

"Nuestra mayor responsabilidad es garantizar que el Gobierno funcione aun dentro del debate; en las coaliciones hay que acostumbrarse a que hay debates, algunos se resuelven y otros quedan irresueltos", manifestó.

La plancha

En los últimos días, Massa ordenó frizar la realización de un congreso partidario del Frente Renovador que iba a hacerse, primero, a mediados del mes pasado en Mar del Plata, que luego se fue postergado por distintos motivos y ahora está definitivamente fuera de la agenda.

La idea había sido incubada en el verano en el entorno del tigrense. Frente a la rambla y los lobos marinos, las huestes del massismo iban a lanzar una suerte de operativo clamor para instalar la precandidatura presidencial de su líder, además de poner en carrera a dirigentes locales con aspiraciones de competir en 2023 en la mayoría de los distritos de la provincia. “Nos están pidiendo salir a la cancha y tenemos que darles pista”, argumentaban entonces en la mesa chica del Frente Renovador. Las cosas cambiaron y, al menos por ahora, no habrá clamor por Massa 2023.