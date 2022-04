Kirchner vs. Guzmán: "No se involucra en cuestiones de poder, ¿cómo vamos a hacer?"

En el cierre del plenario de la rama sindical del PJ bonaerense, como antesala del Día del Trabajador, desde Baradero, Máximo Kirchner volvió a romper el silencio. Y hubo un guiño positivo a Alberto Fernández, en medio de la tensión interna del Frente de Todos, que escaló con su renuncia a la jefatura del bloque de la Cámara baja. "Ayer lo escuchaba y tenía razón lo que decía el presidente Fernández, para equilibrar esa relación de fuerzas", destacó, al citar al mandatario sobre la recuperación del poder adquisitivo. Fue la zanahoria antes del garrote: no mucho después, apuntó sus cañones contra Martín Guzmán, una de las cabezas del Gabinete que pide el cristinismo.

"Voy a usar lentes porque no los usé con el acuerdo con el Fondo...por ahí, si lo hubiera leído mejor", chicaneó, antes de leer unos datos en papel. Kirchner fue uno de los diputados que votó en contra del entendimiento en Diputados. "Volviendo a los números...espero que me los hayan dado bien"; completó la ironía. Es un secreto a voces que lo que el camporismo le achaca a Guzmán haberles "mentido" durante la cocina del pacto.

Y enseguida aludió directamente, con apellido, al ministro de Economía: "No se trata de enfrentamientos porque sí. Me llama la atención, dicen en los medios que Guzmán hace su trabajo pero no se involucra en las cuestiones de poder, ¿entonces cómo vamos a hacer?". "Vamos a dar todas las peleas como las dimos en el Congreso", dejó como mensaje, en otro momento.

"Me hubiera gustado uno más", apuntó al destacar como política el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ese tampoco fue el único reproche, no tan solapado, que envió a la Casa Rosada. "No cuesta mucho avanzar en la agenda que nos comprometimos en el 2019", admitió el líder camporista primero sobre el equilibrio de fuerzas en el Congreso y la estrategia electoral en las legislativas 2021. "Tenemos que estar más atentos. Los errores políticos afectan a nuestra la sociedad. Por eso tenemos que estar más atentos y no enojarnos cuando queremos debatir y discutir. Porque eso impacta y ralentiza o detiene la marcha de un gobierno que con todos sus problemas trata de avanzar en un sentido".

¿A qué se refería? Al último resultado electoral y lo marcó. "Cuando se hacen malas lecturas económicas termina sucediendo. Por ejemplo, en la Provincia se renovaban 18 diputados nacionales, 13 de Unidad Ciudadana, cuatro del Frente Renovador con Sergio Massa y uno del espacio de Alberto Fernández y Florencio Randazzo (por Cumplir). Teníamos 18, renovamos 15, perdimos tres", lamentó el diputado.

Hasta entonces, frente al auditorio de propios, sus dardos habían sido dirigidos a la administración de Cambiemos. "Pudimos derrotarlo, fue durísimo el macrismo", empezó en un tramo inicial del discurso. Y después de rescatar "el gesto" de Cristina Fernández de Kirchner, que "no se fijó en qué había dicho cada uno que integraba este Frente de Todos", sentenció: "La mejor manera de construir una victoria en 2023 es comprender el 2019, si no es así, va a ser muy difícil una victoria en 2023". "Lo que hizo el Frente fue interpretar el dolor del pueblo, los anhelos de la gente, y eso es lo que tenemos que hacer, entender que aquí nadie es víctima de nada", completó, en un mensaje a la interna.

"Esta pandemia nos llegó después de algo terrible para la Argentina, para el conjunto de la sociedad. Pareciera que (Mauricio) Macri llegó solo a la presidencia y no fue solo Macri el que endeudó nuestro país", apuntó Kirchner, antes de apuntar contra los medios de comunicación: "Escondieron la peor cara de Macri", acusó.

Después de rescatar el rol de los sindicatos durante la pandemia de covid, el diputado destacó a "dos actores que han demostrado la voluntad de un país mejor". "Los trabajadores y el Estado poniendo recursos para que los empresarios que recibían ayuda de los trabajadores pudieran sobrellevar de la mejor manera", añadió. Y miró al sector privado. "Falta que el tercer actor diga presente de una buena vez por todas porque si no el laburante pone el salario, el Estado pone el ATP y ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de 'yo no fui'. Y ahora parece que no se les puede decir nada", acusó Kirchner.

Enseguida retomó el tema de la deuda externa. "El desastre que hizo Macri es similar al que hizo (Fernando) De la Rúa con el megacanje. La deuda con el Fondo la dejó Macri, pero alguien se la dio también y el que se la dio no se hace cargo nunca". Y graficó: "El problema que nos dejó Macri es como estar alquilando, poder acceder a un crédito hipotecario y construir nuestra propia vivienda y pagar ese crédito. La verdad es que Macri tomó el crédito, se la timbeó y ahora tenemos que pagar el alquiler y el préstamo de una casa que no fue construida".

Los otros discursos

Primero tomó el micrófono el anfitrión, el intendente de Baradero Esteban Sanzio. "Es fundamental que en los tiempos que corren cada uno de nosotros haga lo necesario para sostener la unidad que nos permitió recuperar la Nación, la provincia y los municipios. Es fundamental sostener la unidad pensando en que el enemigo no está entre nosotros más allá que luego pensemos en cómo sostenemos esa unidad. Cualquiera de nosotros va a hacer lo que tenga que hacer y no como fue entre 2015 y 2019, donde realmente estaba el enemigo".

Continuó la vicegobernadora Verónica Magario: "Es muy rico podernos reencontrarnos, poder hablar porque estamos en momentos de crisis y cuando hay momentos así, la organización política tiene que reencontrarse y buscar las soluciones necesarias". Y le dedicó un párrafo al líder camporista. "Máximo, esta etapa de la historia no es para los débiles, es para los peronistas. Así que fuerza y a construir lo que tenemos que hacer, a ponernos al lado de la gente y recuperar lo que tenemos que recuperar, todos juntos y unidos".

"No nos peleamos entre nosotros, nos peleamos contra ese enemigo que son las corporaciones. El Poder Judicial quiere gobernar y ¿quién los votó (por los jueces)? El pueblo votó al Frente de Todos", bramó Héctor Amichetti, secretario de la federación Gráfica Bonaerense.

Fueron tomando temperatura los discursos, siempre con declaraciones atravesadas por el concepto de unidad, hasta que llegó el diputado Hugo Yasky: "Ojalá el PJ en todo el país sea capaz de asumir este tipo de convocatorias. Estamos en momentos difíciles, momentos en que nos quieren convencer que ha fracasado el intento de salir del laberinto al que nos llevó el neoliberalismo. Nos quieren convencer que estamos condenados a ser derrotados", comenzó estableciendo. "Estamos convencidos que con la unidad somos invencibles, pero la unidad no es agachar la cabeza, ni decir que si cuando sabemos que las cosas no están yendo bien", lanzó el referente sindical, en clara alusión a los ruidos dentro del FdT.