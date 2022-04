El Cuervo nuestro de cada día: tres al hilo de Larroque contra Guzmán

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque, cargó por tercer día consecutivo sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán. En este caso, consideró que el Gobierno desaprovechó la oportunidad de mejorar el escenario social después de la gestión de Mauricio Macri y dijo que “lo que no puede pasar es que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía”, en un mensaje filoso para el presidente Alberto Fernández.

“Tuvimos una oportunidad excepcional. Veníamos del macrismo y de una pandemia iniciada a pocos meses del gobierno. Estaba claro que teníamos todas las condiciones para tener un shock de inversión”, sostuvo en declaraciones a AM 750

El dirigente de la Cámpora señaló que, si bien “hay medidas de distribución, tienen un carácter esporádico”, con lo cual “no se ve una transformación en términos estructurales”.

“A veces parece que se hacen a desgano o que parecen arrancadas por los posicionamientos de los sectores internos. Esto tiene que ver con una filosofía económica que no era la que estaba en el espíritu del conjunto del frente, a sabiendas de que lo que viene soportando nuestro pueblo desde 2015 y luego con la pandemia", relató.

En el mismo tono crítico, indicó que “lo que no puede pasar es que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía”.

“Es bastante extraño lo que ha ido ocurriendo y no era el espíritu original. No puede toda la coalición ser rehén de alguien que objetivamente no tiene representatividad”, reafirmó.

En ese sentido, el funcionario bonaerense volvió a mencionar los resultados electorales del año pasado como ejemplo del rechazo a la gestión del Frente de Todos.

“El dato político es que perdimos las elecciones. Todos estamos preocupados y también en términos políticos tenemos que mirar el futuro y transitar el 2022 con buenas medidas de gestión. Esperamos una recomposición”, remarcó.

Por otra parte, pese a que Larroque reconoció el respaldo que tiene el titular de Hacienda por parte del Presidente, evaluó que “entonces hay una mirada muy sesgada respecto a cómo se conformó la coalición y a qué sectores hay que expresar”.

“En todo caso, es un error tener una mirada sesgada respecto a lo que tiene que representar el frente político. Si un sector que tiene una mirada más moderada pretende adueñarse de todo el espacio político, es un problema”, agregó.

Larroque está Piñón Fijo con Guzmán. Lo había cuestionado el lunes, en un acto en Florencio Varela, y había vuelto a caerle encima este martes, en declaraciones radiales. El ministro, como contó Letra P, resiste bajo el ala del Presidente.