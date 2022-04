Larroque no para: "A Guzmán nadie lo votó"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, tiene alquilado al ministro de Economía, Martín Guzmán, uno de los blancos predilectos del kirchnerismo en su guerra interrna con el ala albertista del Gobierno. Dice horas después de atenderlo en un acto realizado en Florencio Varela, dijo este martes que al funcionario nacional “no lo votó nadie” y le adjudicó “un problema de concepción política"al, tiempo que consideró que el Gobierno padece “una crisis de representación”.

“Yo por lo menos no lo conocía. El 27 de octubre de 2019 no sabía de él, pero por ahí es una cuestión de ignorancia mía. Ahora, creo que nadie lo votó”, sostuvo en declaraciones a AM 530 en referencia al titular de Hacienda.

Sobre esa base y en alusión a los resultados electorales del año pasado, el secretario general de La Cámpora opinó también que “en 2021 hubo un veredicto a su política”.

“Podemos seguir haciéndonos los tontos. Podemos seguir fingiendo demencia, pero también sepamos que está la gente de por medio (…) Nos encontramos trabados como fuerza política, con este formato de coalición. Estamos teniendo dificultades para resolver este planteo de cara a la sociedad y esto se nota”, agregó.

Más allá de Guzmán en particular, Larroque observó que “hay tres modelos, el liberal, justicialista o peronista y hay un tercero, atenuado, expresado por el desarrollismo, en el que se rescata la política productiva hacia determinados sectores, pero se atenúa la justicia social o la redistribución como valor central de lo que puede ser la política económica del justicialismo”.

“Estamos en esa fase que no termina de comprender cuál es la dimensión de la justicia social. Eso es un problema y es lo que nos tiene en una situación de zozobra. Hay cosas para reivindicar, pero hay una sensación de que faltan cosas. Acá hay un problema de concepción política”, insistió.

Este lunes, en un acto encabezado por su jefe formal, el gobernador Axel Kicillof, Larroque, que viene liderando el Club de la Pelea cristinista contra el albertismo, se había pronunciado en un tono similar y había reclamado acciones más concretas desde la órbita nacional.

“Las políticas que nosotros podemos desarrollar en nuestros ministerios tienen que ver con contención, pero la modificación estructural se hace a partir de la política económica. Me parece que ahí tenemos que ir a fondo con más claridad, no tener miedo y no tener preocupación de enfrentar intereses".

El ministro bonaerense dijo todo lo que dijo desde el mismo escenario en el que estaba su par de la Nación, el albertista Juan Zabaleta, que atinó a defenderse recordando que cuando era chico hacía pintadas contra el FMI.