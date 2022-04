Bronca del Evita con Larroque por los piedrazos a Guzmán

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) “Usufructuás la plata de la nación y después le pegás a Economía. Así es muy complicado”. En el Movimiento Evita, la organización social liderada por Emilio Pérsico y Fernando Navarro alineada con el albertismo en la guerra de Todos contra Todos, están que vuelan con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien, tras el acto que compartió con el ministro Juan Zabaleta en Florencio Varela, cuestionó en duros términos al ministro de Economía, Martín Guzmán, convertido en punching ball del kichnerismo.

Como contó Letra P, este lunes la disputa entre kirchneristas y albertistas tuvo un nuevo capítulo cuando Larroque aseguró que “la mejor política social se hace desde el Ministerio de Economía” y animó al gobierno de Alberto Fernández a “pararse junto al pueblo”. Minutos después, sobre el mismo escenario que compartían, Zabaleta respondió con una férrea defensa de la gestión y recordó que él “militaba de pibe contra el FMI”. Horas después, este martes, el secretario general de La Cámpora, volvió a castigar: “A Guzmán nadie lo votó”.

Tras el episodio, el Evita se subió a la discusión. Un dirigente bonaerense del espacio consideró en diálogo con Letra P que lo que sucedió en Florencio Varela “no ayuda” y disparó: “Nación le da a la provincia la plata que iba para los comedores y merenderos a través de los movimientos sociales para que se asista a través del SAE (Servicio Alimentario Escolar), porque es una política de Kicillof pero que se hace con plata del gobierno nacional, usufructuás una guita que viene de Nación y le pegás a Economía… así es muy complicado”.

En el espacio liderado por Pérsico insisten con que hay que encontrar un camino común y repiten que “si no llega bien Alberto (Fernández) al 2023, no llega nadie; tal vez ahí está la discusión: algunos lo dan por perdido, es sálvese quien pueda y cada uno se refugia en lo suyo. Nosotros no pensamos eso, no tenemos plan B, ni la hipótesis de que vamos a perder”, dijo a este medio un dirigente que pidió mantener su nombre en reserva.

Al mismo tiempo destacó las medidas del gobierno nacional y afirmó que hay “una mejora en la macroeconomía”. “Con el beneficio que se dio para trabajadores no registrados estamos demostrando que no hay ajuste”, dijo, y, si bien reconoció que “no alcanza”, indicó que es “el inicio de un camino”. “Esperamos que baje la inflación después de abril y que la gente empiece a estar mejor, pero para eso se necesita poder político y estar debilitando constantemente al Presidente no ayuda”, acusó y pidió “mantener la unidad, no pelear por cuestiones menores y volver a ganar la calle, unidos”.

El Movimiento Evita, junto con otras organizaciones sociales, están trabajando para llevar adelante el próximo domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, una multitudinaria movilización que agrupe a todos los movimientos, incluso a aquellos vinculados con el kirchnerismo que lideran dirigentes como Juan Grabois. Además, organiza su Congreso Nacional para principios de junio, donde agrupará a los delegados de todo el país.