La Ciudad niega que haya autorizado el desfile de tractores para el #23A

En respuesta al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien este viernes afirmó que la administración de Horacio Rodríguez Larreta habilitó el ingreso de tractores como parte de la protesta de productores que se realizará este sábado en la Ciudad, el Gobierno porteño negó haber dispuesto esa medida.

"#23A Recibimos una comunicación por parte de los organizadores de la movilización para avisarnos que iban a manifestarse. Se comprometieron a hacerlo mañana sábado para minimizar los inconvenientes de movilidad, a dejar carriles libres y a no afectar el Metrobus", aseguró el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en su cuenta de Twitter.

El funcionario aseguró que hace algunas semanas le informaron sobre la movilización. No obstante, destacó que ese contacto no implica que la Ciudad hubiera dado vía libre al tractorazo.

“Los derechos no se autorizan y en la Ciudad las reglas son las mismas para todos: el derecho a reclamar y peticionar a las autoridades está en la Constitución Nacional (...). Nosotros no podemos prohibirlo, pero estamos trabajando para ordenarlo y garantizar que ese derecho no colisione con el derecho a circular de las 3 millones de personas que viven en CABA y otras 3 millones que ingresan diariamente", detalló en la red social.

Fernández había sostenido, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, que D’Alessandro le había informado que los productores agropecuarios tenían autorización para circular con sus vehículos.

Además, dijo que se limitará a brindar seguridad en las inmediaciones de la Casa Rosada, la Catedral y organismos públicos pertenecientes a "los espacios federales".