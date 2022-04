Para el Gobierno, la división del bloque del Senado es "una trampa a la democracia"

La Casa Rosada coincide en algo con la oposición: la división del bloque del Frente de Todos en el Senado dispuesta por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "una trampa a la democracia". Al menos eso se desprende de las palabras de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien este viernes cuestionó a la oposición pero terminó emparentando la jugada de CFK con una "trampa a la política".

“Juntos por el Cambio nos tiene absolutamente habituados a este tipo de trampas a la política, trampas a la democracia", dijo Cerruti cuando le preguntaron por la maniobra cristinista para quedarse con la silla del Consejo de la Magistratura que le corresponde a la segunda minoría de la Cámara alta. "Lo que pasa es que tiene (la alianza opositora) el plafón de hacerlo con una enorme cobertura mediática”, señaló.

El pátrrafo completo de la portavoz es el siguiente: "La oposición se dividió en la Legislatura (NdeR: se refiere a la porteña), en el Congreso, para obtener representación en (el Eente Nacional de Comunicaciones) Enacom... Cada vez que hay en disputa cargos que son para la oposición, se dividen para que les corresponda a los dos bloques que integran Juntos por el Cambio. Entonces no es una novedad que Juntos por el Cambio se junta para conseguir los cargos que tiene que ver con la primera minoría y se divide para los que tienen que ver con la segunda y la primera minoría. Esta es una práctica absolutamente habitual de Juntos por el Cambio y deberíamos pensar no solo en la doble vara de ellos sino de algún periodismo que crítica cuando esto sucede en alguna fuerza política y no cuando es la práctica habitual. Recordemos que para nombrar a (el diputado Pablo) Tonelli como consejero de la Magistratura hicieron la inversa: juntaron todos los bloques para decir que los ibterbloques eran uno solo. La verdad es que Juntos por el cambio nos tiene absolutamente habituados a este tipo de trampas a la política, a la democracia. Lo que pasa es que tienen plafón de poder hacerlo con una enorme cobertura mediática que los protege cada vez que hacen alguna de estas situaciones".

Cerruti destacó que el presidente Alberto Fernández "sigue de cerca y con mucha preocupación el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte Suprema de Justicia" iniciado por la conformación del órgano que designa y remueve jueces.

"Somos el Poder Ejecutivo, pero seguimos muy de cerca lo que está sucediendo", afirmó la funcionaria en su habitual diálogo semanal con los medios.

La definición de Cerruti podría ser un descuido o un fallido. Como fuere, siembra más ruido en el vínculo roto entre el presidente Alberto Fernández y la vice.

Como reveló Letra P, en una mesa chica a la que tuvieron acceso solo sus dirigentes de mayor confianza (la bonaerense Juliana Di Tullio, el formoseño José Mayans, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y un puñado selecto de colaboradores), Cristina terminó de cocinar el martes por la noche la jugada que la Casa Rosada recién conoció sobre la hora, lo que alimentó el mal humor y el estupor que enrarecen el clima en los principales despachos de Balcarce 50.