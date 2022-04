Magistratura: Carrió apuró a CFK y Massa para nombrar vocales del PRO y la UCR

En el contexto de las disputas entre el Gobierno y la Corte Suprema por el nuevo funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le envió una carta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la que les exigió nombrar a las representaciones propuestas por el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para completar el organismo que desde este lunes encabeza el presidente del máximo órgano judicial, Horacio Rossatti.

La misiva, que también fue firmada por el diputado y presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y el líder del bloque en la Cámara baja, Juan Manuel López, les reclama cumplir con el fallo judicial de la Corte Suprema que declaró como inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura de 2006 y ordenó retrotraer su composición a los 20 asientos que existieron hasta entonces. De lo contrario, manifestaron desde la Coalición Cívica, se estaría llevando a cabo “un alzamiento contra el orden constitucional".

El pasado viernes venció el plazo de 120 días otorgado por la Corte para que el Congreso sancionara una nueva reforma del Consejo de la Magistratura, pero no hubo acuerdo y el oficialismo no lo logró. De esta manera y tal como establece dicha resolución, desde este lunes el organismo encargado de sancionar y nombrar a las autoridades judiciales de todo el país debe volver a funcionar con 20 representantes y no con 13, como establecía la modificación de 2006. Además, el mismo es presidido por Rossatti. En este sentido, en el Poder Legislativo, la UCR y el PRO ya designaron a sus representantes, la diputada Roxana Reyes y el senador cordobés Luis Juez, respectivamente, que esperan las resoluciones de las autoridades de dichas cámaras, la vicepresidenta en la Cámara alta y el tigrense en la baja.

"No tienen ustedes obstáculo judicial ni legal y no debería prevalecer sobre la Constitución y la ley argumento político alguno para que den cumplimiento en lo inmediato al referido caso resuelto por la Corte Suprema", indicó la Coalición Cívica a través de la carta publicada en sus cuentas en redes sociales.

"Le hicimos saber a Sergio Massa y Cristina Kirchner que no cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema en relación al Consejo de la Magistratura es alzarse contra el orden constitucional y que puede constituir ilícitos penales", expresó, por su parte, Carrió en su perfil de Twitter.