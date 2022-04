"Nuestro desafío es trabajar más allá de la grieta"

SAN SALVADOR DE JUJUY (Enviada) El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, fue consagrado este miércoles como nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el plenario que se celebró en esta ciudad y, tras asumir el cargo, habló con Letra P del desafío de superar las diferencias políticas al interior de los bloques peronista y reformista, al que pertenece, y mostró preocupación por la gestión que tiene por delante en una economía atravesada por la inflación.

En una entrevista con este medio en septiembre, Mammarella ya había asegurado que no había que tenerle "miedo a las discusiones colectivas, a las discusiones entre iguales", porque, apuntaba, ayudan "a crecer a todos". En ese momento era el vicepresidente del CIN, secundando al peronista Rodolfo Tecchi, y se lanzaba para obtener su segundo mandato al frente de la UNL. Ahora presidirá durante un año ese órgano, con Carlos Greco como número dos.

-¿Cuál es el principal desafío en este nuevo rol?

-El desafío es grande porque se trata de un órgano de coordinación, de articulación y de encuentro y sirve en tanto y en cuanto podamos articular políticas en nuestras universidades. El objetivo siempre es tratar de utilizar el espacio del CIN para discutir las políticas públicas.

-¿Cómo afecta la situación económica a la gestión universitaria?

-La inflación es un gran problema. Hoy no podemos programar compras si no tenemos la plata. Es difícil planificar pensando cuánto van a valer las cosas en dos o tres meses. Es un contexto de incertidumbre, pero nosotros tenemos que hacer realidades así que, con lo que hay, tenemos que solucionarlo.

-¿Cómo recibió la noticia del aumento del presupuesto universitario por decreto?

-Es algo necesario, porque el nivel de ejecución es mayor al que tenemos acordado las universidades. Las universidades tenemos fijado como presupuesto el mismo del año pasado. El plazo para recibir la ampliación sería mitad de año.

-¿Cómo afectan al CIN las internas políticas en el oficialismo y la oposición?

-Cada bloque tiene que definir cómo se trabaja, cómo se proyecta y el CIN tiene que salir por afuera de las internas de los bloques, de los partidos. Sirve el CIN en tanto y en cuanto vengamos a coordinar aspectos en los que estemos de acuerdo. Sin acuerdos, el CIN no existe. Las decisiones que toma son recomendaciones para las universidades, así que si no existe el acuerdo, el diálogo y trascendemos cualquier grieta, no sirve que estemos aquí. Hoy estamos aquí porque estamos dispuestos a dejar de lado las internas, a pensar en un país diferente y a pensar en defender la educación pública.

-¿Ese nivel de consenso facilitó la elección de representantes ante el Consejo de la Magistratura?

-Cualquier tema que tenga que ver con la política se vuelve mas complejo en el CIN y está en nosotros pensar que podemos dar una respuesta sistémica y mostrar que podemos trabajar mas allá de la grieta. Es el desafío.