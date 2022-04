Aníbal Fernández, contra un sector del kirchnerismo: “No debería estorbar”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respaldó este martes a su par de Economía, Martín Guzmán, y consideró que quien "no esté de acuerdo con la política económica del Gobierno, como mínimo, no debería estorbar".

“Se gobierna con los que están dispuestos a acompañar”, afirmó Fernández, en línea con las declaraciones de Guzmán. “El que no esté de acuerdo con la política económica del Gobierno, como mínimo, no debería estorbar. Hay expresiones que son totalmente innecesarias”, agregó.

En declaraciones a Futurock, Fernández se definió como un “hincha de Martín Guzmán”, y dijo que lo defenderá “siempre”. En esa línea, cargó contra un sector del kirchnerismo que apunta contra Guzmán: “Mil veces no estuve de acuerdo con las decisiones que se tomaron, pero jamás saqué los pies del plato”.

En otro orden, se refirió a las declaraciones del diputado Leopoldo Moreau, que esta semana afirmó que el Presidente “tiene la última palabra” dentro del Frente de Todos, pero no es “la única” palabra, en referencia a las disidencias planteadas por Cristina Fernández y Máximo Kirchner, entre otros dirigentes. “Eso no me gustó. La última palabra es la del Presidente, es el que ejecuta, y todo lo demás es chamuyo. Son expresiones absolutamente innecesarias”, respondió el ministro.