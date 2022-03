D´Elía le pidió a CFK que "no delarruíce" a Alberto Fernández

El dirigente kirchnerista Luis D´Elía advirtió que el cristinismo podría cometer "la cuarta cagada histórica" al "cerrarle las puertas a un buen acuerdo (con el Fondo Monetario Internacional) que plantea que no haya ajuste y que no va a haber reformas” y le pidió a la vicepresidenta Cristina Fernández que "no delarruice" al presidente Alberto Fernández.

Antes, había había señalado otras tres grandes “macanas” que, según su criterio, ha hecho CFK: “Reemplazar la transversalidad política por La Cámpora", lo que calificó como "un error enorme de conducción política"; haber elegido de candidato a Daniel Scioli y después boicotearlo para abrirle la puerta al triunfo de Mauricio Macri" y la "mala alianza con los renovadores, (sellada) entre gallos y medianoche".

En declaraciones radiales, el exfuncionario nacional manifestó que "es tristísimo que La Cámpora termine votando con el PRO" en contra del acuerdo con el organismo de crédito multilateral. Asimismo, sostuvo que la agrupación que conduce Máximo Kirchner podría "mandar a una situación de enorme debilidad política a Alberto".

D´Elía pidió que "nuestra querida Cristina” no sea quien “delarruíce a Alberto", en referencia a la situación de debilidad en la que quedó en su momento Fernando De la Rúa tras la renuncia del entonces vice, Chacho Álvarez.