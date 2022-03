FMI: detrás de cámaras, negocian el destino del artículo de la discordia

El segundo día en comisiones del proyecto de ley para aprobar el acuerdo con el FMI buscará completar la última jornada de exposiciones antes de que comience el debate de integrantes del plenario previsto para este miércoles con el objetivo de firmar un dictamen. Las comisiones de Presupuesto y de Finanzas empezaron este lunes con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y continuaban este martes con la asistencia de representantes de las tres principales centrales sindicales, las mayores agrupaciones empresarias del país y una comprimida comitiva de gobernaciones provinciales, cuya palabra podría ser de peso antes de la votación en el recinto, que está prevista para este jueves o el viernes.

También podés leer La Cámpora calienta para el recinto: un gesto de buena voluntad y un misil a Guzmán

Mientras avanzaba el trámite de las dos comisiones, se profundizó la negociación entre Juntos por el Cambio y representantes del oficialismo para encontrar una salida al diseño del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Los jefes parlamentarios del interbloque de JxC plantearon este lunes la posición que habían acordado en la reunión virtual de la Mesa Nacional del domingo: están dispuestos a aprobar las facultades para que el Ejecutivo concrete el endeudamiento con el Fondo, pero no quieren acompañar el programa de cumplimiento de las metas acordadas por el Gobierno. Ese planteo se contradice con la redacción del proyecto, que en los dos primeros artículos relaciona ambas cosas. Los negociadores opositores consideran que la única forma de avanzar es separando la autorización del memorando de entendimiento.

No es la posición del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, que ya abrió la negociación este lunes y en el mediodía de este martes mantuvo una reunión con las autoridades de JxC. En el encuentro no estuvo el macrista Cristian Ritondo, porque está en la feria empresarial Expoagro y tampoco fue de la partida el titular del bloque del FdT, Germán Martinez. Según confiaron fuentes que participaron del encuentro, estuvieron el jefe del bloque radical, Mario Negri; el titular del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y el diputado macrista Luciano Laspina, que es vicepresidente de la comisión de Presupuesto y principal vocero del espacio.

También podés leer Jugado por el acuerdo, Massa busca un pacto con los bloques opositores

Los tres le plantearon a Massa sus cálculos. Estiman que el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para avanzar con el texto tal como fue presentado por el Gobierno. "El artículo segundo es imposible de votar porque contiene una referencia directa al programa económico y JxC sólo está dispuesto a aprobar el financiamiento", detalló a Letra P uno de los asistentes a la reunión. "Reiteramos que el segundo artículo es invotable, porque no hay ningún motivo jurídico, económico y político para que el Congreso tenga que aprobar la política económica del Gobierno", disparó la fuente.

Si no hay acuerdo para reformar el texto original, JxC impulsará un dictamen propio con un sólo articulo donde quede plasmada la autorización para que el Gobierno firme el nuevo crédito. Una fuente que participó del encuentro dijo que le advirtieron al oficialismo que, si no hay acuerdo, buscarán imponer cambios en el recinto. Aseguran que no hay voluntad en la coalición para "votar el programa económico de Guzmán en el que no cree ni siquiera buena parte del oficialismo", remarcó.

También podés leer ¿El inmortal?

En el oficialismo tomaron el guante, pero la negociación estaba en pleno desarrollo mientras avanzaba la segunda jornada del plenario de comisiones. Arrancó a las 11.40 con las exposiciones de dos representantes de la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), el sector interno más importante de la CGT, que estuvo representado por Héctor Amichetti y Carlos Minucci. Luego fue el turno de Ricardo Peidró, de la CTA Autónoma.

Después de las 12.30, el plenario pasó a un cuarto intermedio que se extendió por dos horas. A las 14.30, el diputado Carlos Heller, que preside la Comisión de Presupuesto, reinició la sesión, mientras se iban sentando el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los gobernadores que llegaron a Buenos Aires para intervenir en el debate. Por el panperonismo llegaron el riojano Ricardo Quintela, el catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz, el pampeano Sergio Ziliotto, el santafesino Omar Perotti, el sanjuanino Sergio Uñac, el entrerriano Gustavo Bordet, el misionero Oscar Herrera Ahuad y el chubutense Mariano Arcioni. Por Santiago del Estero estuvo el vice, Carlos Silva Neder, y por Santa Cruz, su par Eugenio Quiroga.

También podés leer La cumbre de JxC moderó a Tetaz, pero igual montó su show ante Guzmán

En representación de los mandatarios opositores sólo llegó el jujeño Gerardo Morales, que preside desde diciembre el Comité Nacional de la UCR. Pegaron el faltazo el porteño Horacio Rodriguez Larreta, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez. También estuvo el neuquino Omar Gutiérrez, principal dirigente del MPN, la fuerza que gobierna esa provincia patagónica desde hace medio siglo.