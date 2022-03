Enredados: también el oficialismo critica la propuesta de Beliz

El Frente de Todos sigue coleccionando cruces entre sus integrantes, bajo una interna que promete no apagarse: este miércoles, la diputada nacional Cecilia Moreau cuestionó duramente la propuesta para regular las redes sociales que lanzó Gustavo Beliz, un funcionario de confianza de Alberto Fernández.

Hubo gestos de acercamiento en los últimos días. El proyecto kirchnerista que propone cancelar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un impuesto a los bienes fugados generó el consenso con la Casa Rosada, que con celeridad mostró su apoyo. La tregua duró poco y la tensión en el interior del oficialismo quedó expuesta de nuevo. Moreau dialogó con Futurock y apuntó contra el secretario de Asuntos Estratégicos: "Me dio vergüenza escucharlo a Beliz ayer hablar de internet y el uso de las redes. Dio la impresión de estar desconectado de la realidad".

No fueron las únicas expresiones que tuvo en contra la iniciativa. Minutos más tarde, la legisladora dio otra entrevista radial, en La 990, en la que calificó de “confuso” el planteo del funcionario. “No me gustó, porque esas cosas de última se votan en el Congreso. Además, me pareció medio como descolgado, fuera de contexto”, expresó.

Y continuó: “Primero, por el ámbito; segundo, no entendí lo que quería plantear; tercero, siempre que uno habla del tema de la libertad de expresión tiene que tener muy en claro qué quiere decir y no por tirar un título generar más confusión como la que generó”. “En definitiva, por ejemplo, si quiere hablar del tema del bullying a los menores en las redes sociales, estamos todos de acuerdo. Ahora, fue muy confuso y la verdad es que yo esperaba que hubiera anuncios en términos de cómo vamos a hacer para discutir o para encarar la discusión que hoy es más importante para los argentinos, que es la inflación, no esto de las redes sociales”, determinó.

Al igual que Andrés Larroque, pidió que el Presidente abra el diálogo para la toma de decisiones y llamó a “constituir un Frente de Todos en términos políticos que marque políticas de gobierno y de acción, y en eso deben estar representados todos los sectores del Frente de Todos, el que representa a Cristina (Kirchner), a Sergio Massa, a los gobernadores, a los movimientos sociales, y ponernos a trabajar en lo inmediato”.

El proyecto de Béliz

El secretario de Asuntos Estratégicos encendió la polémica este martes al marcar, en el Consejo Económico y Social, que el Gobierno trabaja en “un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.

La propuesta no forma parte de la improvisación ya que se encuentra en elaboración desde junio de 2021, cuando Argentina adhirió al “Pacto por la Información y Democracia”, nacido a instancia de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Tras la polémica, Beliz salió a aclarar sus palabras: “No significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional. Ha desarrollado actividades públicas con múltiples actores de la vida ciudadana, y su plan de trabajo se caracteriza por la pluralidad de actores y voces. Pretender cualquier otra interpretación es algo alejado a la verdad de lo que estamos realizando con seriedad y profesionalismo”.

Las críticas de la oposición

Tras el anuncio, la oposición no tardó en dar a conocer su postura. En este sentido, el expresidente Mauricio Macri advirtió que, en el caso de avanzar con la propuesta, se podría avanzar hacia la "censura o vigilancia".

"A diferencia de la mayoría de los dirigentes del oficialismo, incluyendo al presidente y a la vicepresidente, yo nunca bloqueé a un usuario en Twitter y nunca lo haré. No importa lo que digan", sostuvo el líder del PRO.

El jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, dijo que “Beliz quiere regular el uso de las redes sociales para intoxicar el espíritu de la democracia”.

Por su parte, el diputado Fernando Iglesias aseguró en su cuenta de Twitter: "Esta es la fracción ‘liberal’ del gobierno. Imaginate cómo son los fascistas!".

También rechazó la propuesta el presidente del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo: "Como si faltara algo Gustavo Beliz dice que van a regular el uso de redes sociales. No pueden modificar la realidad gestionando y quieren hacerlo comunicando. Buscarán afianzar el relato. Un retroceso total", dijo en un tuit.