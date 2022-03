Bullrich, corta la bocha: el impuesto a la fuga "es ridículo"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, repudió el proyecto de ley presentado el lunes por el Frente de Todos (FdT) para crear un impuesto del 20% sobre los bienes “que fueron fugados y no están declarados en el fisco”, y así pagar parte de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo definió como "ridículo” y que “espanta a la gente”.

“El Gobierno no sabe cómo extraerle más plata a la gente. Lo único que quieren es recaudar y la recaudación espanta a la gente, que se quiere ir del país”, afirmó la exministra de Cambiemos, durante un seminario que realiza la fuerza opositora sobre la política de seguridad de la administración de Cambiemos en Parque Norte.

Asimismo, Bullrich rechazó las acusaciones hechas por el oficialismo, que califica como “ilegal” la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri en 2018 con el organismo de crédito, y manifestó que con el reciente refinanciamiento aprobado en el Congreso se le dio “legalidad” a dicha deuda contraída por Cambiemos. “En el proyecto que votó JxC junto a algunos pocos legisladores oficialistas ya le dimos legalidad al crédito de 2018”, puntualizó.

En este sentido, apuntó contra el Gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández al asegurar desconocer “cuál es el oficialismo” porque, argumentó, las bancas que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “no votaron” a favor del refinanciamiento. “No habrá votado porque justamente tendrá muchos evasores entre sus filas”, disparó Bullrich.

Por otro lado, la exministra de Seguridad de Macri también criticó el proyecto anunciado este martes por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, para “regular” el uso de las redes sociales al calificarlo como un intento de “censura”. “Siempre se les ocurre lo mismo: censura”, criticó y calificó a las plataformas webs como “el mejor mecanismo democrático”. “Hoy la guerra de Ucrania no sería como es si no fuera por las redes sociales”, comparó y completó: “¿Qué quieren silenciar? La verdad no se silencia”.