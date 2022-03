Pullaro respeta el pacto con el PS y no va por la presidencia de Diputados

En medio de la ebullición de los armados opositores y de un frente de frentes que le reclama definiciones al socialismo, el diputado radical Maximiliano Pullaro elige sus batallas y mide con cautela cuánta presión imprime sobre el partido de la rosa. Abrazos sí, pero no de oso. En esa tónica, desde su sector, NEO, no solo descartan competir por la presidencia de la Cámara de Diputados, sino que, además, ya adelantaron que votarán por la candidatura que proponga el PS, que sigue siendo el bloque mayoritario.

La danza de nombres para presidir el cuerpo y para integrar las comisiones entró en tiempo de descuento porque debe definirse en la última sesión del mes de abril, en la previa al inicio de sesiones ordinarias del próximo 1º de mayo. En los últimos dos años, era muy claro a qué espacio le correspondía la conducción de la Cámara. En 2019, en su paso de la Casa Gris a la Legislatura provincial, el exgobernador Miguel Lifschitz logró la primera mayoría con una lista de 28 legisladores y legisladoras frentistas. El liderazgo era obvio.

Sin embargo, el año pasado, tras una larga internación que terminó con su muerte por Covid, ese lugar quedó en manos de quien había sido su ministro de Gobierno, Pablo Farías. En aquel momento, el resto del cuerpo lo reconoció como el sucesor natural, pero un año después, con una elección legislativa entremedio y ese bloque de 28 bancas partido por la salida del radicalismo NEO, la distribución de fuerzas ya no es la misma.

“De nuestra parte no va a haber discusión. Los acuerdos se respetan”, apuntó el diputado radical NEO Fabián Bastía a Letra P y ratificó que, más allá de que en octubre pasado abandonaron el bloque frentista que encabezó el exgobernador Miguel Lifschtiz en 2019, el compromiso de reconocer ese lugar para el PS se sostiene. “Estamos conformes con la actuación de Farías en la presidencia de la Cámara. No vemos motivos para que haya cambios, lo vamos a apoyar a él o al candidato o la candidata que defina el PS. Formamos parte del gobierno de Lifschitz y de su lista y por eso apoyamos a Pablo, no solo en la nominación sino, también, en la gestión. Esto corre para todas las autoridades de la Cámara, de la presidencia para abajo”, agregó.

SOCIOS. FABIÁN BASTÍA Y MAXIMILIANO PULLARO, DIRIGENTES UCR NEO EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL

-¿La alianza de firmas opositoras de la proclama a favor del campo va a reflejarse también en las votaciones de la Legislatura?

-Este comunicado fue firmado por cinco partidos, tres que integramos JxC en la última elección y dos que integraron el Frente Progresista. Que hayamos coincidido en esta posición contra las retenciones y a favor de las actividades económicas santafesinas refleja coincidencias que son importantísimas que, luego, con manos de escultor habrá que ir puliendo día a día hasta lograr un gran frente electoral que permita disputar el gobierno provincial.

-¿En ese pulir podrán acercar posiciones con el PS, que todavía no prestó su firma?

-Con el socialismo son contadas las veces en las que que no votamos en coincidencia. Buscamos el mejor resultado legislativo para la ciudadanía, no votamos por intereses individuales. Queremos un arranque de año respetuoso de acuerdos. Estuvimos trabajando mucho este documento, muestra un gran consenso y son pasos que se van dando sobre políticas importantes.

La táctica radical es avanzar pero no tensionar de más con el socialismo. Mientras el arco opositor se agrupa, el partido de la rosa va a tratar de dilatar lo más posible las definiciones respecto del frente de frentes porque, para dar batallas afuera, primero tiene que reconfigurar sus liderazgos y líneas internas y anclar todos los espacios de poder disponibles.

La presidencia de la Cámara es clave y Farías no está dispuesto a cederlo. En una entrevista que brindó a Letra P en diciembre pasado, ya lo adelantaba: “Me eligieron pocos días después de la muerte de Miguel (Lifschitz) entendiendo que podía darse continuidad a una de las características más importante que él tenía, que es la de mantener los equilibrios y darles protagonismo a todas las fuerzas políticas. Mientras siga esa idea, estoy totalmente predispuesto. Además, seguimos siendo el bloque mayoritario en la Cámara y no vemos ninguna cuestión que indique que tenemos que cambiar eso”.