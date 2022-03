Mensaje de Kirchner al Presidente: "Es con la gente adentro"

Sin nombrarlo, el diputado Máximo Kirchner le dedicó este jueves varias frases al presidente Alberto Fernández en el marco de la crisis que fractura al Frente de Todos: "Es con la gente adentro", "Esta movilización marca la decisión que tenemos de transformar la patria", "nos preparamos para transformar la realidad", "cuando la gente es parte de un gobierno y lo banca, lo malo es menos malo y lo bueno es más bueno", "podés elegir la calle o los estudios de trelevisión", "cuando le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y bancársela con los fondos buitre para que no ingresaran a la Argentina era porque no queríamos que pasara lo que está pasando" y "es muy difícil integrar la Argentina al mundo sin integrarla internamente", entre otras.

Entrevista militante. Kirchner, desde el Cámpora Móvil.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández dio una suerte de autoentrevista en la transmisión que La Cámpora realizaba el canal de Youtube de la agrupación de la multitudinaria marcha que unía la ex-ESMA con la Plaza de Mayo. Sobre la movilización, con la que el cristinismo mostró toda su musculatura política, dijo que "superó las expectativas" que tenía la organización y "marcó el nivel de decisión" que tiene el espacio "de transformar la patria". Unos minutos después, insistiría en ese concepto recordando a Néstor Kirchner. "El sembró y nosotros cumplimos", dijo y remarcó: "Nos preparamos para transformar la realidad".

Kirchner jugó todo el tiempo a los contrastes sin mencionar a sus rivales internos. Fue, por ejemplo, cuando dijo que la dirigencia puede "elegir los estudios de televisión o la calle y la gente".

Sin embargo, dejó el párrafo más fuerte cuando consideró que había llegado la hora de hablar del Fondo Monetario Internacional y de política económica, campo principal de las batallas que se libran al interior de la coalición gobernante.

Dijo Kirchner: "Cuando le decíamos a la sociedad argentina que había que soportar y bancársela con los fondos buitre para que no ingresaran a la Argentina, era porque no queríamos que pasara lo que está pasando hoy. Y lo dijimos en todos los idiomas posibles. Obviamente, nosotros no manejamos los canales de televisión y ustedes habrán visto estos últimos 50 días que se han dedicado todos, no faltó uno, a criticarnos nuestra posición contra el Fondo Monetario. Uno elige los estudios de televisión o la calle y la gente".

También podés leer Tensa calma a la espera de la Plaza, una carta de Cristina y la cabeza de Guzmán

Después, agregó: "Es muy difícil integrar la Argentina al mundo sin integrarla adentro. Yo quiero una Argentina fuerte e integrada al mundo, pero desde una identidad y desde sus necesidades. Es con la gente adentro".