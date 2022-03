Banca a banca: internas cruzadas paralizan 44 comisiones en Diputados

Si no se define la composición de las 44 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados que siguen sin autoridades, el oficialismo no podrá avanzar con la agenda legislativa post Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora sólo se cubrieron las jefaturas de las dos que tramitaron el acuerdo con el FMI. Las demás son parte de una negociación entre el bloque del Frente de Todos y el interbloque de Juntos por el Cambio que comenzó en febrero pero avanza demorada por las internas políticas de cada conglomerado. Aún así, los dos sectores buscan encontrar una salida a una mesa en la que intentan combinar la presidencia de algunas comisiones con la mayoría de otras, consideradas estratégicas.

Tal como contó este portal, el intercambio está frenado desde que el rosarino Germán Martínez sucedió a Máximo Kirchner en la jefatura del bloque del FdT. Una semana después del reemplazo convocó a las autoridades parlamentarias de JxC para constituir las comisiones y arrancar con el período de sesiones extraordinarias. Con una paridad tan estrecha entre las 118 bancas del FdT y las 116 de JxC, la negociación arrancó complicada: la coalición opositora reclamó más comisiones y el oficialismo se negó. Lo mismo sucedió con las composiciones. La primera considera que es estratégico retener el control de las comisiones que ya preside y no esta dispuesto a ceder esas mayorías. Del otro lado del mostrador estarían dispuestos a otorgarle algunas mayorías al panperonismo, pero a cambio de la presidencia de comisiones que, hasta ahora, el FdT no quiere resignar.

Fuentes vinculadas a la negociación confiaron a Letra P que hubo reuniones durante toda la semana pasada. Este lunes continuaron y los interlocutores de JxC le habrían dejado una propuesta a sus pares del FdT con "un ecosistema equilibrado teniendo algunas presidencias en caso de que ellos quieran tener mayoría en las comisiones que son consideradas clave para la gobernabilidad". En el medio, el titular del bloque radical, Mario Negri, dijo que buscarán hacer una sesión especial para derogar la ley de alquileres y están en la búsqueda de apoyos para concretarla la semana próxima. La ofensiva no sólo esta motorizada en canalizar el malestar sus propios votantes sino de acelerar las definiciones para que la Cámara baja vuelva a sesionar.

En el FdT eligieron el silencio sobre la negociación, pero los integrantes del bloque que siguen la negociación sostienen que las dificultades están en JxC, donde todavía no se erigió al nuevo jefe del Interbloque. Argumentan que sin esa definición tampoco tienen claro cómo serán repartidos esos cargos en un conglomerado que tiene 10 bloques. En la coalición opositora sostienen lo contrario: que consensuaron un criterio y que sus contrapartes del FdT les pidieron tiempo porque tienen dificultades internas para responder. El interbloque podría ser conducido por el macrista Cristian Ritondo, pero en su despacho no ofrecieron precisiones, quizás para no aumentar la llaga interna que divide al bloque de la UCR,, cuyo cisma parece que no terminará.

Hasta que se comenzaron a filtrar las percepciones desconfiadas desde cada lado de la negociación, en la Cámara baja apuntaban a cerrar todo el esquema el miércoles, antes del feriado que conmemora el último golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976. La urgencia no sólo tiene que ver con evitar la virtual parálisis legislativa, sino también con la necesidad de nombrar al personal que trabaja para cada una de las 44 comisiones que todavía no han sido cubiertas. Ese proceso debería haberse concretado luego de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo, pero lleva 20 días de demora. Eso implica una subejecución de las partidas presupuestarias que administra la presidencia de la Cámara, a cargo de Sergio Massa. Ese punto también aparece en el radar de las preocupaciones que tiene cada jefe de bloque.

Con esas tensiones en ciernes, el Senado comenzará el tratamiento en comisiones del proyecto presentado por el Ejecutivo para reformar la composición del Consejo de la Magistratura. En la Cámara Alta tampoco están definidas las autoridades de la mayoría de sus comisiones, aunque hace dos semanas fueron cubiertas las presidencias de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales. Si el debate se acelera, en Diputados deberían avanzar en la constitución de Justicia, Legislación General y Justicia, pero los negociadores prefieren pronosticar un desenlace inminente.