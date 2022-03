Repudio on demand: el Gobierno condenó el ataque a CFK, tras queja camporista

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, utilizó este sábado su cuenta oficial de Twitter para responderle, sin nombrarlo, al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, que tan sólo tres horas antes había criticado al gobierno por el "silencio y parsimonia" ante el ataque a piedrazos que sufrió el despacho de la vicepresidenta, Cristina Fernández. "Que nadie dude. El Presidente Alberto Fernández y todo el gobierno nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la Justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables de semejante hecho", dijo la funcionaria.

La noticia del ataque la difundió de manera pública la propia presidenta del Senado, que con el correr de las horas sólo recibió el respaldo de alguno de los funcionarios, legisladores y legisladoras que se identifican con el kirchnerismo, y algunos pocos del peronismo tradicional, de hecho, en clave política varios de ellos cuestionaron el silencio oficial de los hechos que sucedieron mientras comenzaba a debatirse el proyecto que ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por la deuda de unos 45.000 millones de dólares que contrajo la administración de Mauricio Macri.

En este marco, el funcionario bonaerense y también dirigente de La Cámpora expuso aún más la interna dentro del Frente de Todos. "Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta", apuntó a través de sus redes sociales. Rápidamente el mensaje se viralizó y la respuesta oficial no tardó en llegar. La portavoz de la Presidencia confirmó las versiones que sólo circularon de manera informal a través de algunos medios de comunicación, y que indicaban que el primer mandatario nacional se había comunicado con su compañera de fórmula y había dado órdenes al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para que encuentre a los sospechosos del ataque.

Además, tal como dio cuenta Letra P, en el Gobierno insistieron en este punto durante las últimas horas y e intentaron dar cuenta de un mensaje que le envió el jueves a Fernández por Telegram. "¿Estás bien? ¿Todos están bien? Lamento mucho lo ocurrido", escribió el Presidente, de acuerdo a fuentes oficiales que hablaron off de record. Y agregó: "Según me dice Aníbal (Fernández) rompieron vidrios. Ya identificaron a dos de los agresores". En público, el ministro de Seguridad prometió que el hecho "no quedará impune".

Se metió Aníbal

El mismo ministro Fernández, minutos después del tuit de Cerruti, también relató la preocupación presidencial pero explicitando que su alocución iba dirigido a Larroque: "Querido Cuervo, “te aturde el silencio y la parsimonia” del Gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabes una cosa? No es así", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Y relató casi lo mismo que la portavoz. "Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición. Después de ello, me llamó a mi instruyéndome para que actuemos con rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela".

Continuó Fernández, metiéndose en la interna directamente: "¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio. Tantos años he pasado al lado de Cristina y Néstor que los asumo como familia. Lo he dicho y guardo mis expresiones de afecto que solo expreso con el cuidado de lo privado"

"Porque te aprecio y te respeto, no dudé en responderte. Seguramente pensamos muy parecido y te siento un gran compañero. Un fuerte abrazo peronista", culmina la seguida de tuits epistolares.