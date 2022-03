La vuelta del humorista, radical amarillo, caricias tras sopapos y sudor rabioso

SAN NICOLÁS (Enviado) Sorprendió con su presencia en la Expoagro el excandidato a gobernador de Santa Fe del PRO Miguel Del Sel, quien secundó a Horacio Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa que lideró el porteño en el llamado “Centro de expertos”. El humorista desplegó su acting, saludó y se sacó fotos con cualquier visitante que se lo pidiera. Larreta lo abrazó y le pidió que lo acompañara en las fotos de prensa. Allegados al exdiputado le confiaron a Letra P que el encuentro no fue planificado y que, en cambio, Del Sel llegó a San Nicolás en calidad de empresario agropecuario y que era la segunda vez en la semana que recorría el predio. En diálogo con la prensa, el cómico dijo que tiene propuestas para hacer temporada teatral en Carlos Paz. Eso no amilana a un armador de Juntos por el Cambio Santa Fe que lo ve como candidato a legislador en 2023.

Radical amarillo

El dirigente de la UCR Maximiliano Pullaro va a ser candidato a gobernador de Santa Fe. Pasó este viernes por el predio nicoleño para entrar en el mundo del agro y los negocios, un abanico en el que no suele moverse. Siempre con tono frentista, con ganas de unir puentes entre el socialismo y el PRO, el diputado provincial posó sin empacho con toda la dirigencia amarilla nacional. Pullaro se vio con Larreta y los diputados nacionales Diego Santilli y Rogelio Frigerio. Proveniente del progresismo, también se saludó eufórico con el libertario Ricardo López Murphy. Para no olvidar su raíz, también tuvo tiempo para el beso y abrazo con el diputado enrolado en Evolución Martín Tetaz. Un catch all.

Caricias tras los sopapos

Después de ser castigado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad Sergio Berni, el intendente anfitrión, Manuel Passaglia, se quitó las curitas y floreció de sonrisas. Larreta lo paró al lado suyo en la conferencia de prensa y lo llenó de elogios: “Felicitaciones, Manu. Esto (la muestra) es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer trabajando juntos, el municipio con el sector privado. Es realmente un orgullo”, concedió el alcalde porteño. También lo alabó, sin escasear, Santilli, que destacó: “San Nicolás es un faro en la provincia de Buenos Aires”.

El rolisec de Milei

El diputado nacional Javier Milei desbordó el auditorio Agrotech. Una buena cantidad de visitantes a la expo quedó fuera de la carpa y algunos se animaron a desatar los nudos que juntaban los pliegues de la lona lateral para alcanzar un ingreso paralelo al salón. Hacía mucho calor y el legislador, mientras despotricaba contra el “Frente de chorros” y “Juntos por el cargo”, transpiraba de lo lindo. No era un evento para el saco, corbata y pantalón de vestir que calzó. Pero Milei, particularmente, transpira mucho. Y para que sufra menos, una suerte de asistente, un varón completamente vestido de negro, lo proveyó asiduamente de servilletas descartables, el viejo y querido rolisec. “Sí, gracias”, respondió el economista mientras se secaba la cara enmarcada en el peinado prolijamente revuelto. El hombre de negro, atento, le dejó una pila de cinco servilletas en una punta de la mesa.