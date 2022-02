JxC insiste con el frente de frentes: “2022 es el año para construir el barco”

Las cabezas en Santa Fe de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, las tres fuerzas políticas fundadoras que conforman Juntos por el Cambio, se reunieron este martes en la capital provincial, con la excusa de realizar un balance de 2021 y definir la agenda para este año, y volvieron a insistir con la conformación de un frente de frentes antiperonista. "2022 es el año para construir el barco”, afirmaron. Participaron del encuentro el presidente del comité provincial de la UCR, Carlos Fascendini, el del PRO, Cristian Cunha, y la presidenta de la Coalición Cívica Ari y ex diputada nacional, Lucila Lehmann.

Continuando con la metáfora, aseguraron: “Un barco que contenga a todos los que creemos en la libertad y la igualdad de oportunidades, en la honradez en la administración pública, en la gestión, en el apoyo a la producción como mejor manera de generar riqueza y trabajo, en la presencia del Estado en los barrios para llevar tranquilidad y oportunidades, en la educación como principal factor de movilidad social, en la salud y sus consecuencias en la pospandemia, y en el desarrollo territorial equilibrado trabajando con todos los municipios y comunas sean del signo político que sean”.

“Construir ese barco conjuntamente con todos los que creen en estos valores es el gran desafío, y estamos dispuestos a poner todo nuestro esfuerzo para convertirlo en una realidad que vuelva a poner a Santa Fe en la senda del progreso”, concluyeron.

Las tres figuras presentes coincidieron en que la reunión fue sumamente positiva “tanto para poner en valor el camino transitado como para comenzar a visualizar los desafíos que presenta el nuevo ciclo político”. “En 2021 demostramos que, con unidad, generosidad, y propuestas claras, se pudo construir una opción para ponerle límites al kirchnerismo. El desafío para lo que se viene es mucho mayor, ya que tenemos que construir una coalición que sea alternativa de gobierno en la provincia”, señalaron.

En esa línea, los tres representantes coincidieron en que “lo importante es poner los caballos delante del carro. No puede haber lugar para egoísmos o especulaciones sino todo lo contrario”. “Tenemos que pensar en cómo hacemos para que en Santa Fe se construya un Frente que coincida en valores y en un programa de gobierno, porque lo importante es decirle a la gente cómo vamos a resolver los problemas cotidianos a los que el gobierno de (Omar) Perotti no solo no brinda respuestas sino que agudiza con malas decisiones y ausencia de gestión”, sentenciaron.

Al respecto, explicaron que “la convocatoria tiene que ser amplia y la discusión propositiva, buscando los puntos de coincidencia entre todos los que creemos que los santafesinos nos merecemos muchísimo más que esta realidad que sufrimos todos los días”.