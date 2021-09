En el pago de Perotti, Corral jugó la carta Carrió para pegarle a Angelini

José Corral, precandidato a senador por una de las tres listas mayoritariamente radicales que compiten en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe, jugó la carta Lilita Carrió para el cierre de campaña y recibió a la lider de la Coalición Cívica para recorrer distintos puntos de la provincia. En una pulseada que promete ser dura para la lista Vamos Juntos, la exdiputada, una de las fundadoras de Cambiemos, mostró su "fuerte" banca a la nómina encabezada por el exintendente de la capital provincial y disparó munición gruesa contra Federico Angelini, el primer precandidato de la única lista PRO en esta pelea de cuatro.

El acto de cierre fue en la ciudad de Rafaela, el pago del gobernador Omar Perotti. Carrió se mostró distendida y continuamente haciendo chistes con la platea, pero no todo fue risas en su stand up: metió la cuchara en la interna y el apuntado fue Angelini, a quien acusó de ser "íntimo amigo de (Armando) Traferri", el senador provincial del PJ acusado de corrupción. "Angelini no es Patricia Bullrich, un operador de cuarta no es Patricia", disparó.

A su vez, en la tierra del gobernador, Carrió dijo que "Perotti no es el responsable del narcotráfico" que golpea a Santa Fe. No ocurrió lo mismo con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, archirrival de la jefa de la CC, a quien castigó sin piedad: "No tengo cobardía, se los digo a los dueños de la mafia de Rafaela. Ojalá un día salgan de estar sitiados como Santa Fe está sitiado por el narcotráfico; Rafaela también está sitiada, no por Perotti sino por Lorenzettii".

Aunque el riñón del corralismo reconoce que la interna será "dura", el exintendente subió al escenario animado y pidió militar las propuestas de campaña, "algo que otros espacios no tienen". Casi como si hubiese habido un acuerdo con Carrió sobre a quién le debía pegar cada uno, el expresidente de la UCR eligió a otra de sus rivales, Carolina Losada, y con tono irónico dijo que "nadie de nuestra lista va a tener que irse a votar a Buenos Aires". A la vez expresó, en modo sexista: "Si alguien espera que llamemos la atención con un video hot, acá no...".

Del acto también participó Lucila Lehmann, segunda precandidata a diputada. Pidió un "modelo de país como Rafaela y no como Formosa" y aseguró que es la única lista que tiene al PRO, a la UCR y a la Coalición Cívica". También estuvieron presentes Astrid Hummel, segunda precandidata a senadora; Niky Canatard, primer precandidato suplente de Corral; Florencia González, integrante de la lista para Diputados, y también precandidatos y precandidatas locales.