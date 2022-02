El culebrón eterno de Todos: Berni y Aníbal, como perro y gato

El caso de la cocaína adulterada, que hasta el cierre de esta nota dejó un saldo de 24 muertos en Buenos Aires, desató una inesperada pelea pública entre Aníbal Fernández y Sergio Berni. Este lunes, el ministro de Seguridad de la Nación salió al cruce de las declaraciones de su par bonaerense, que se había quejado de la inacción nacional durante la tragedia, lo trató de "mercenario" y dijo que lo que hace es "un paso de comedia conocido". El funcionario provincial volvió a responder y se preguntó si el exjefe de Gabinete tendrá "lealtad y honor".

"Los soldados tenemos lealtad y honor, habría que preguntarle a Aníbal Fernández si también lo tiene. Jamás trabajaría al lado de alguien que me trató de narcotraficante", agregó Berni en diálogo con Radio Rivadavia.

Los dichos de este lunes se sumaron a las polémicas declaraciones que había manifestado el domingo, cuandocalificó de "patético" a Fernández. Frente a esto, el exsecretario de Presidencia salió a responder: "Dos no pelean si uno no quiere, yo no quiero pelear con alguien que fue mi amigo durante muchos años. Berni fue amigo, y lo que dice es mentira", señaló.

De todos modos, el funcionario nacional dijo que no va a responder los dichos de su par, pero agregó: "Lo suyo es un gesto de un mercenario, es un paso de comedia conocido".

También en charla con Rivadavia, Fernández contó que la noche en la que aparecieron los primeros casos de intoxicación con cocaína adulterada, Berni lo llamó para pedirle ayuda con el objetivo de multiplicar las fuerzas de seguridad en la zona. "Yo actué inmediatamente", afirmó el ministro.

Berni había apuntado contra Fernández al sostener que combate al narcotráfico “en soledad permanente” y al asegurar que “es un buen momento para tener una discusión pública para buscar soluciones, y no las chicanas políticas e ignorantes de políticos propios y ajenos”. “Lo de Aníbal Fernández es patético”, disparó Berni.

La pelea entre los dos ministros se originó luego de que Fernández publicara un imagen en su cuenta de Twitter, donde se burlaba del consejo de su par bonaerense, quien había pedido a los potenciales consumidores tirar la cocaína adulterada. "Hubo un hecho desgraciado", se excusó y detalló: "Pedí a mi equipo de comunicación que busquen algo en las redes que sea inteligente para contar esta situación, y pusieron un dibujo que no era satisfactorio. Él lo tomó como una chicana y yo no no hago chicanas con la vida de la gente".

No es la primera vez que Berni queda en el ojo de la tormenta oficialista. Desde su desembarco en el gabinete de Axel Kicillof emprendió disputas con la exministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, a quien acusó de no expresar “lo que pensaba la mayoría de los bonaerenses”, y durante la última campaña electoral por las elecciones legislativas criticó a Victoria Tolosa Paz, luego de que la actual diputada dijera que “en el peronismo siempre se garchó”. “Si no hay justicia social, si hay inequidad social, por más garche que haya el pueblo es infeliz”, replicó Berni entonces.

Ahora, las diferencias públicas entre Fernández y Berni vuelven a generar preocupación y tensión en los gobiernos nacional y provincial. En su momento, la llegada de Fernández a la cartera de Seguridad generó expectativa de rebajar esas diferencias dado que es un hombre más cercano al propio Berni. Eso no sucedió.