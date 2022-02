Réplicas del sismo Kirchner: el PJ, camino a internas en distritos bonaerenses

En medio de los sacudones internos del Frente de Todos (FdT) con epicentro en el Congreso a partir de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la bancada oficialista en Diputados, en el horizonte del peronismo de Buenos Aires aparece, prevista para el 27 de marzo, la renovación de autoridades distritales del PJ en los 135 municipios. Como réplicas del sismo que causó el portazo del jefe de La Cámpora y titular del PJ bonaerense, en muchos bastiones recobran vigor cortocircuitos de larga data entre distintos sectores que integran la estructura partidaria. En ese mar de tensiones, la fuerza camina rumbo a cruces internos en distritos de diversas secciones electorales.

Hay mucho movimiento en San Miguel, uno de los enclaves de la Primera sección. El actual presidente del partido, Juan José Castro, que lideró la lista del FdT local en 2021, irá por su reelección con respaldo de La Cámpora. Castro integra con concejales camporistas y de extracción sindical uno de los dos bloques del FdT, que también exhibe su división en el Concejo. La otra bancada se compone de ediles que responden al ahora jefe de Gabinete de Leonardo Nardini en el Ministerio de Infraestructura bonaerense, Franco La Porta. Esos concejales lucen muy activos en los últimos días, visitando afiliados y reuniéndose con dirigentes bajo el lema de “una renovación que honre la verdadera esencia peronista”. En redes, arengan el hashtag “#FrancoLaPortaConducción” y “#UnPJParaVos”.

En otro rincón, el extitular del PJ sanmiguelino Humberto Fernández, quien mostró aspiraciones de volver al mando. También tiene pretensiones Daniel Orqueda, un dirigente joven del peronismo con raíz en el armado de La Porta, pero que ahora construye su propio esquema. De acuerdo a lo sondeado por Letra P, hay sectores del peronismo que plantean la unidad para enfrentar a Castro, pero que por ahora no prospera ante las reticencias de Fernández de desistir de su candidatura. Como fuere, varios coinciden en que aún no emerge un liderazgo ordenador que empuje a la unidad.

En Morón, también Primera sección, hay quienes plantean un escenario de interna entre el actual presidente del PJ local y secretario general de ATSA, Jorge D’andrea, frente al dirigente del sabbatellismo Claudio Román.

En un reciente plenario del que participaron diversos sectores en San Nicolás, el distrito más voluminoso de la Segunda sección, se definió “conformar una lista distrital del Partido Justicialista en la que participen todas y cada una las agrupaciones y organizaciones, independientemente de su importancia, para afrontar las próximas elecciones del PJ local”. “Viene todo encaminado para la unidad”, dijo a Letra P una voz que integró la lista que encabezó en 2021 la referente local de La Cámpora y titular del Consorcio portuario local Cecilia Comerio.

Sin embargo, consultado por este medio, el actual titular del PJ nicoleño, Rubén Andino, dijo que ese plenario no fue convocado por su conducción: “Usurparon una representación que no tienen”, acusó para marcar que, “en los próximos días”, convocarán “a los verdaderos militantes” para “conformar una lista”. Contó que en diciembre último fue llamada a una asamblea para consensuar una lista de unidad pero que “La Cámpora no asistió y la CGT Regional pidió ocho cargos”, que iban desde la presidencia y vice hasta dos congresales provinciales: “No se pudo consensuar y ahora hacen plenarios inorgánicos, pretendiendo aislar a sus autoridades y quedarse con el PJ”, arremeten en el esquema de Andino.

En la Segunda también muestra intenciones de jugar el armado referenciado con el ministro de Seguridad, Sergio Berni. “Donde se pueda y estemos en condiciones, vamos a presentar lista, vamos a dar la pelea”, avisó a Letra P uno de los armadores de ese espacio que también recalcó que no sólo será en esa jurisdicción sino también en otras.

En el distrito más fuerte de la Quinta sección, Mar del Plata, hay escenario de internas. Una lista es promovida por el armado camporista liderado por Fernanda Raverta y estará encabezada por el secretario General de Luz y Fuerza, Eduardo Coppola. A ese esquema se alinean gremios nucleados en la CGT local que encabeza el hoy concejal Miguel Guglielmotti. Además del kirchnerismo, allí también articulan movimientos sociales como el Evita y sectores del PJ que, por el momento, no orbitan dentro del FdT. “Hay una representación muy amplia”, ponderan a Letra P en este sector, para dar cuenta, asimismo, de respaldos dirigenciales como el del exsenador Gabriel Pampin y de espacios peronistas que trabajaron con Pulti en 2019.

Como dato saliente, en esa lista liderada por Coppola -que trabajará por el proyecto de Raverta a la intendencia en 2023- se alista el exsenador de JxC Lucas Fiorini, quien el año pasado se escindió del cambiemismo y en las últimas semanas definió volver a sus orígenes peronistas.

Enfrente estará el actual titular del PJ marplatense, Juan Manuel Rapacioli, quien esta semana presentó la documentación ante la Junta Electoral partidaria. Rapacioli es respaldado por el director del Correo Argentino, Rodolfo Manino Iriart. En ese esquema, cuestionan la mecánica de construcción del camporismo y reclaman una “apertura” a “todos los sectores”. Ante eso, aseguran que, de retener la conducción, el PJ promoverá que en 2023 se habilite la interna en las PASO para definir candidaturas locales. “Sin apertura ni PASO, no es con todos”, apuntan para marcar que, desde que asumió Kirchner al frente del PJ bonaerense, “no hubo un solo lineamiento interno, ni un mail o mensaje de WhatsApp”.

Por otro lado, en Necochea es muy posible una competencia entre una lista bendecida por La Cámpora y el Frente Renovador y otra del presidente del PJ local, Marcelo Rivero. Voces del primer sector señalaron a este medio que aún no tienen definido un nombre y que está en análisis la composición de la nómina. Hay quienes mencionan a Ana María Asa, quien fue jefa del bloque FpV-PJ y es madre de uno de los referentes del camporismo local, Camilo Vidal.

Fuentes del entorno de Rivero aseguran a Letra P que quedaron relegados en el armado de la lista del FdT en 2021. Creen que un triunfo interno les dará mayor musculatura para reclamar la habilitación de una disputa interna en las PASO de 2023. Al subrayar el alineamiento a la conducción de Kirchner en el PJ, recalcan que los planteos son en la esfera local. Allí, piden una “apertura” del frente a espacios peronistas que hoy no participan e “interpretar” a sectores independientes, productivos, comerciantes y –en suma- sectores medios del electorado, que ven como determinantes para inclinar la balanza en el interior bonaerense.