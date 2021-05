Necochea: el FdT, ante el desafío de resetearse en unidad

Tras el agudo impacto que significó perder el municipio por una diferencia superior al 30%, el esquema del Frente de Todos (FdT) en Necochea se vio empujado a resetearse de cara a las próximas elecciones. Con más incertidumbre que certezas en el camino, la construcción de una nueva propuesta confluye con la ausencia de liderazgos ordenadores, el florecimiento constante de corrientes intestinas y la incorporación de nuevos socios que complejizan la cartografía interna en la antesala de la negociación por la lista legislativa local.

Ante eso, diversas voces del FdT abordadas por este medio coindicen también en enumerar una serie de asteriscos positivos. Uno es la “buena convivencia” que se fue edificando entre el Frente Renovador (FR) y el abanico filokirchnerista liderado por La Cámpora. Antes de la confluencia preelectoral de 2019, existían chispazos propios de una relación oficialismo-oposición.

Ahora, a pesar de la derrota local y que continúan en bloques por separado, hay una interacción tanto legislativa como frentista orientada a la unidad, algo que se vio en la reciente reunión en La Plata entre el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y referentes de múltiples sectores del FdT necochense.

Por otro lado, la certeza de que el intendente Arturo Rojas no será socio, es un factor tranquilizador para quienes piensan en 2023. Antes de que el jefe comunal confirmase su sello vecinal y su posicionamiento por fuera del FdT, voces de la oposición local temían que la buena sintonía de gestión entre Rojas y Kicillof desembocara en algo más. No solo ven positivo en sí mismo ese dato, sino además que el juego electoral del intendente, escindido de JxC –sello con el que ganó en 2019- hace que en 2021 el escenario sea de tercios. Allí, también confían en la “tracción” desde arriba que -infieren- no tendrá Rojas.

De todos modos, hay quienes admiten que el actual intendente mantiene buena parte del aparato veneguista que supo dotar de musculatura a un peronismo que gobernó ininterrumpidamente el distrito entre 1983 y 2003. En una ciudad del interior ligada a un puerto cerealero, el conflicto por la 125 fue un punto de inflexión en 2008. Por eso, dentro del FdT saben que, para lograr ser un polo de atracción para la voluminosa clase media local, no se puede solo con el peronismo kirchnerista. Con esa visión, además de rastrear figuras de instituciones intermedias sin pasado político, en la oposición local están alertas a recolectar heridos del veneguismo que supo confluir en JxC y que rompió con Rojas.

En ese lote puede ubicarse la propia estructura partidaria fundada por el necochense Gerónimo “Momo” Venegas: el Partido Fe, que actualmente es orbitado en el distrito por la diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui. Sus nuevos socios del FdT local ponderan que la legisladora se muestra “muy activa e insistente en lograr la unidad”.

Además de la diputada de Fe, de la reunión con Bianco participaron referentes del FR, del Movimiento Evita, La Cámpora, la CGT y el PJ. En todos esos rincones coinciden en la unidad. Pero la multiplicidad excede a esa mesa. También se detectan nuevos espacios, como el “Frente de Todos Unidad”, recientemente conformado por dirigentes gremiales. Cómo contener a todos los espacios en una lista de diez candidatos, donde a lo sumo cuatro pueden tener chances de acceder a una banca, asoma como una misión compleja. Así, hay voces que ya mencionan a las PASO como una parada ordenadora.

Una de las dirigentes señaladas con aspiraciones de liderazgo es la diputada nacional Jimena López. Hermana del exintendente massista Facundo López, la legisladora del FR es vista como una de las armadoras en pos de la confluencia en la diversidad. Pero están los que consideran que, si se pretende dar una vuelta de página a la derrota de 2019, las figuras abanderadas deben ser otras. En ese contexto, se advierte con pretensiones a La Cámpora. Sin protagonismo hace dos años (cuando la lapicera la tenía el otrora intendente), en esta rueda muchos consideran que reclamarán “la primera fila”. Por lo pronto, este año se le vencen sus dos bancas en el Concejo (Andrea Cáceres e Ignacio Barrena).

“Nadie tiene capacidad hoy en Necochea de pararse y decir ‘vengan que ordeno’. Nadie tiene ese poder político para hacerlo”, expresó un activo miembro del FdT local que, más allá de eso, confía en “un cierre de listas histórico” que contenga a la gruesa multiplicidad de espacios.

Sea como fuera, la voluntad de mostrar unidad se materializó en la foto en Gobernación con Bianco, donde el funcionario bonaerense anunció algunas obras y el arribo de la Casa de la Provincia para el distrito, que contendrá todas las dependencias provinciales. Ese es otro aspecto que destacan dentro del FdT necochense: de acá en más, los miembros del espacio tendrán un canal abierto de comunicación con la Provincia a la hora de conocer directamente desde La Plata las obras y gestiones que vayan llegando al municipio para, así, no dejar la capitalización de esos anuncios con fondos provinciales en boca del intendente.