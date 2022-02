El representante argentino ante el FMI le pidió "responsabilidad social" a la oposición

El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, le pidió "responsabilidad social" a la oposición en el debate que se viene en el Congreso para darle aval parlamentario al acuerdo con el organismo internacional para refinanciar "el mayor préstamo de la historia del Fondo con Argentina", que, recordó el funcionario, fue contraido por la administración Cambiemos.

"Hay expectativa de que haya un sector de la oposición que entienda que, habiendo sido responsable del mayor préstamo de la historia del Fondo con Argentina, tenga responsabilidad social", dijo Chodos en diálogo con Urbana Play.

La conducción de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirá durante el mediodía de este miércoles para delinear una postura unificada sobre el acuerdo anunciado por el presidente Alberto Fernández por la megadeuda de 57 mil millones de dólares contraída en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri., de los cuales el país terminó recibiendo 44.000 millones.

Para el funcionario, que participa de las negociaciones con el organismo internacional, el acuerdo "no es algo para festejar" y remarcó que es "una tragedia haber entrado" a un nuevo ciclo de endeudamiento con el Fondo.

"A mi tampoco me parece que un acuerdo con el Fondo sea algo para festejar; es una tragedia haber entrado acá adentro. ¿El mejor acuerdo es genial? No, el mejor acuerdo es genial tenerlo", señaló y consideró que "sería maravilloso que Argentina no tuviera esta exposición -en referencia a las revisiones trimestrales que contempla el princio de entendimiento-, pero ocurrió".