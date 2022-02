Morales irrita más a Larreta: pide "un sistema de subsidios más justo"

En medio de la disputa por la quita de fondos a las 32 líneas de colectivos capitalinas, el gobernador Gerardo Morales volvió a diferenciarse de Horacio Rodríguez Larreta y aseguró que "hay que ir a un sistema de subsidios más justo porque están todos concentrados en el área metropolitana", en detrimento del interior del país, y consideró que "es más fácil gobernar la Ciudad" que otro distrito.

"Los vecinos del área metropolitana terminan pagando 18 pesos un boleto mientras en las provincias cuesta 50 pesos, con subsidios por colectivo cuatro veces superiores (en el AMBA) a los que llegan al interior", manifestó el también titular de la Unión Cívica Radical (UCR) en declaraciones a CNN Radio.

Los dichos del mandatario jujeño se dan en medio de la pelea entre el gobierno nacional y la administración porteña por el traspaso de 32 líneas de colectivos de una órbita a la otra, y del proyecto para compensar económicamente a las empresas de transporte de pasajeros del interior del país, lo cual implica la quita de aportes a la ciudad de Buenos Aires. El viernes pasado, en una reunión con sus pares del norte argentino, el mandatario provincial respaldó la iniciativa del Ministerio de Transporte para lograr una "mayor equidad en la distribución de recursos federales".

Morales aclaró que se refería al área metropolitana, que incluye la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en contraste con el resto del país. No obstante, remarcó que le "parecería injusto es que solo le quite los subsidios a CABA".



"Hay que ir a un sistema de subsidios más justo porque están todos concentrados en el área metropolitana (...) Pagan menos que el interior y es una realidad. No se si me reporta más o menos votos", explicó.



En otro tramo de la entrevista, el radical opinó que "es más fácil gobernar la Ciudad", aclaró que "no hay un tema en contra de Horacio", pero admitió desacuerdos con el porteño. "Hay temas que no compartimos", aseveró.