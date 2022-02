Lombardi: “Me preocupa que se disuelva la coalición de Gobierno”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Hernán Lombardi se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara baja y manifestó que le “preocupa que se disuelva la coalición de Gobierno” ante las diferencias internas que existen en el oficialismo.

"Estoy expectante por la conducta del oficialismo desde el inicio de la gestión y más que preocuparme por cómo vota el oficialismo las cuestiones con el Fondo Monetario Internacional, me preocupa que se disuelva la coalición de Gobierno. Es decir que una parte de la coalición abandone el Gobierno", aseguró este lunes en declaraciones a Radio Metro.

Asimismo, Lombardi rememoró su trabajo como ministro nacional de Turismo, Cultura y Deportes durante el gobierno del expresidente Fernando de la Rúa y manifestó que la decisión del líder de La Cámpora le hizo acordar a la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos Álvarez. "No puedo dejar de asociarlo y eso me condiciona la visión. Si uno fue electo hay que cuidar la condición de Gobierno", reiteró y agregó: "Abandonar a los Gobiernos no es bueno para la salud democrática".

Por otro lado, el dirigente del PRO adelantó, como ya lo hicieron otras figuras políticas del mismo espacio, que la alianza opositora condicionará el respaldo al acuerdo con el FMI para pagar la deuda externa heredada por el expresidente Mauricio Macri a evitar el aumento de los impuestos. "No podemos tener una estrategia parlamentaria, pero vamos a ser absolutamente responsables, vamos a evitar el default y no vamos a votar el aumento de impuestos", completó.