Santilli e Iguacel, la foto de unidad bonaerense para bajar tensiones en el PRO

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El diputado Diego Santilli y el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, compartieron este miércoles una serie de actividades políticas y de campaña electoral en Ituzaingó, que significó el primer cruce entre el exponente del ala moderada que lidera Horacio Rodríguez Larreta, y del sector más duro del partido amarillo que conduce Patricia Bullrich. El objetivo del encuentro fue mostrar una unidad bonaerense entre ambas tropas, que se enfrentan a cielo abierto en la cúpula nacional. No obstante, hubo quienes que capitalizaron la juntada a favor del diputado de Propuesta Republicana (PRO).

La idea de compartir por un día la agenda de Santilli e Iguacel surgió hace unas dos semanas del grupo de referentes locales que no gobiernan sus distritos. De hecho, estuvieron ahí los concejales de Ituzaingó, Gastón di Castelnuovo, uno de los que promete arrebatarle el municipio al histórico Alberto Descalzo; de Hurlingham, Lucas Delfino, que además es funcionario en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta; de José C. Paz, Ezequiel Pazos; y de Tigre, Segundo Cernadas. Estaba previsto que también asistiera al café la concejala de San Fernando Agustina Ciarletta, que solía responder al armado de Cristian Ritondo, pero, finalmente, no estuvo.

Según pudo saber Letra P, más allá de las recorridas proselitistas de rigor, los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires buscaron dar una muestra de unidad, y buen diálogo entre los denominados halcones y palomas, pese a que algunos de los que estuvieron al tanto de los detalles de la jornada no descartaron un acuerdo electoral en el largo plazo. Además, si bien no lo mencionaron, en las mesas políticas en las que participan son conscientes del malestar que hay en el armado provincial de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que en sólo unas semanas respaldó a tres candidatos a suceder a Axel Kicillof, como lo son el propio Iguacel, el senador Joaquín de la Torre, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

"Estamos trabajando con Javier, los intendentes de nuestro espacio y los candidatos a intendentes en un programa de eliminación de tasas y simplificación impositiva. No es posible generar trabajo, apuntalar la inversión productiva y generarle alivio fiscal a los bonaerenses con esta asfixiante presión impositiva", afirmó Santilli, luego de que su equipo destacara que Iguacel fue uno de los primeros que impulsó en su gestión - con una población de poco más de 13 mil habitantes - la eliminación de tasas municipales.

Un programa parecido impulsó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que oficia de jefe de los equipos técnicos de Santilli. En medio del malestar dentro de la interna de los halcones, hay quienes especulan con la posibilidad de que el Colorado intente ganar adhesiones dentro del partido para enfrentar en última instancia a su principal competidor, el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo.

Tras el encuentro con Iguacel, Santilli se trasladó a Moreno donde fue recibido por Aníbal Asseff, exsenador provincial y referente de Juntos por el Cambio en el distrito. También, junto a otros dirigentes seccionales visitaron el centro comercial y mantuvieron una reunión con más de 200 vecinos en el café La Farola.