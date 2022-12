Para Larroque, la decisión de Cristina de no ser candidata es "terminante"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, consideró que el renunciamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a ser candidata en 2023 "es terminante" y evaluó que la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta tiene el objetivo de "proscribir" a la exmandataria.

"Conociéndola, me parece que la decisión de no ser candidata es terminante. Ella lo venía expresando de alguna manera y creo que a mi me tocó también decirlo. No vemos a Cristina como una salvadora. Sin duda, es la persona más capacitada con el liderazgo más profundo que tiene la política argentina, pero no puede sola", expresó en declaraciones Radio La Red.

En ese sentido, el funcionario estimó que el escenario actual plantea "un punto de inflexión" que "convoca al conjunto del pueblo, a las organizaciones sociales, sindicales y a la dirigencia en su conjunto a asumir cuál es la pelea real en la Argentina”.

"Estamos ante una situación límite. A Cristina intentaron matarla. Este es un peldaño más. Claramente el objetivo es proscribirla, sabemos que después hay tiempos procesales, instancias de apelación y demás, pero lo que se busca es hacer el daño y correrla del escenario electoral", agregó.

En esa línea, el dirigente de La Cámpora analizó que lo que ocurre con la expresidenta “es mucho más profundo que candidaturas o procesos electorales". "Tenemos que ir a una redefinición del funcionamiento de las instituciones y de la propia democracia en la Argentina”, sostuvo.

En cuanto a las movilizaciones en favor de la vicepresidenta, el funcionario de Axel Kicillof evaluó que "es momento de tener prudencia y tener claro que cuando se sale a la calle hay que hacerlo con un objetivo claro y constructivo".