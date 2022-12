Sorpresa y silencio de intendentes bonaerenses tras el renunciamiento de CFK

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires se sorprendieron al escuchar los últimos minutos del descargo de la vicepresidenta, Cristina Fernández, tras conocerse el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2 que la condenó a seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, cuando dijo que no será candidata en 2023. Consideran la decisión “una bomba política” que cambiará el tablero electoral. Por ahora, el intendentismo bonaerense se mantiene en silencio y se limita a compartir el comunicado emitido por el Partido Justicialista (PJ) bonaerense que conduce Máximo Kirchner, en el que no se hace alusión al renunciamiento y donde el partido brinda apoyo, mientras esperan señales y coordinación para las próximas acciones.

De una ronda de consultas realizada por Letra P por municipios del conurbano surge que no había “ningún indicio” de que la vicepresidenta se bajaría este martes de toda competencia; “no seré candidata a nada”, vociferó.

Fueron justamente los intendentes e intendentas de Buenos Aires quienes movilizaron la tropa al Estadio Único Diego Armando Maradona donde se escuchó fuerte el clamor por CFK 2023. Es en sus territorios donde la vicepresidenta tiene su mayor caudal electoral y su candidatura es considerada una gema. Aun sin ser candidata a presidenta, los jefes y jefas comunales creían que, de mínima, la iban a tener en la boleta yendo por la senaduría nacional.

“Nos sorprendió, pero por ahora no hay declaraciones”, le dijo un jefe comunal de la Primera sección a Letra P. En la misma línea, un funcionario de la mesa chica de un intendente de la Tercera aseguró a este medio que no había ningún indicio de que se bajaría de la candidatura, al menos no tan tempranamente, y que la noticia pegó de lleno en su jefe político, pero que por ahora no habría declaraciones más allá del comunicado emitido por el PJ y el respaldo manifestado a través de redes sociales.

Al cierre de esta nota, algunos jefes comunales mantenían actividades en sus distritos; otros siguieron de cerca el fallo y el discurso posterior de la vicepresidenta y hay quienes ya están reunidos con dirigentes bonaerenses analizando cómo seguir y esperan instrucciones.

“Otra vez Cristina pateó el tablero”, afirmó un funcionario municipal que miró el discurso de la vicepresidenta con un intendente del conurbano y que le reconoció a este medio que la primera sensación fue de sorpresa. En esa línea, la fuente señaló que ahora habrá que “barajar y dar de nuevo” y repensar la estrategia electoral de cara al próximo año con la certeza de que CFK no va a ser candidata.

“Ninguna persecución judicial podrá borrar ni inhabilitar la realidad ni la memoria de un pueblo: van contra Cristina por trabajar por una Argentina mucho más justa e igualitaria”, escribió el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, ya entrada la noche de este martes.

Uno de los primeros en manifestarse había sido el intendente en uso de licencia de San Martín y ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis: “Un fiscal y jueces que jugaban a la pelota en la quinta de Mauricio Macri convirtieron a Cristina Kirchner en la única ciudadana argentina que debe probar su inocencia para cancelarla políticamente. Como siempre, los peronistas vamos a pelear por la democracia”, publicó en sus redes sociales con el hashtag TodosConElla, sin embargo, nada del renunciamiento.

En la misma línea publicaron en sus redes otros jefes y jefas comunales peronistas de toda la provincia. Diferente es el caso de la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, quien se encontraba en el Senado de la nación mientras hablaba por sus redes sociales la vicepresidenta. No obstante, hasta el cierre de esta nota tampoco se había manifestado sobre la decisión de la vicepresidenta.