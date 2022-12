El PJ bonaerense denuncia que proscriben a CFK y se declara en alerta

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El Partido Justicialista (PJ) bonaerense que conduce Máximo Kirchner emitió un comunicado luego de que se conociera el fallo del Tribunal Oral Federal N°2 que condenó a Cristina Fernández a seis años de prisión y prohibición para ejercer cargos públicos de por vida. Además de manifestar que la resolución de los jueces es “la expresión manifiesta de un acuerdo entre sectores de la política argentina, los medios de comunicación y el Poder Judicial” y solidarizarse con la vicepresidenta, denunció que buscan “proscribirla” y se declaró “en estado de alerta frente al avance de estos sectores sobre los dirigentes y las dirigentes de nuestro espacio político”. Sin embargo, no anunció ningún tipo de acción o movilización. El documento, enviado mientras CFK hablaba por sus redes sociales no hace mención al renunciamiento que la máxima referente del peronismo hizo a cualquier tipo de candidatura para 2023.

“En el día de hoy asistimos a la redacción de una página más de la historia negra del Poder Judicial de la República Argentina”, arranca el texto en el que el PJ bonaerense se solidariza con la vicepresidenta y asegura que la condena del tribunal “creado a medida de la vicepresidenta Cristina Kirchner no sorprende a nadie”.

“Lejos de ser el resultado de una investigación judicial imparcial, es la expresión manifiesta de un acuerdo entre sectores de la política argentina, los medios de comunicación y el Poder Judicial. Los hechos que se hicieron públicos en los últimos días no hacen más que poner a la luz lo que esos mismos personajes se encargaron de mantener en la oscuridad durante años”, continúa.

En el texto se afirma que CFK “demostró cada una de las falsedades de las que fue acusada” y que quedó demostrado que es inocente y que el juicio es “parte de una estrategia política para proscribirla”, tras lo que hace un paralelismo con lo ocurrido en Brasil y otros países de la región: “conseguir con un entramado mediático-judicial lo que no pudieron conseguir en las urnas”.

Para el PJ de Buenos Aires “la condena no es solamente a Cristina Fernández de Kirchner”, sino que “es una condena a las políticas que se implementaron entre 2003 y 2015” y una condena “a cualquier dirigente que no se arrodille ante los intereses que defiende un grupo de privilegiados”. “Es una condena a todo proyecto político de origen popular y democrático que no se someta a las reglas de los que quieren los que verdaderamente detentan el poder político en la Argentina. Un poder ajeno al control democrático” agrega para finalmente cerrar: “La condena contra la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es una condena a todo el pueblo argentino”.

En un fallo histórico el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta, pero no por asociación ilícita, como había reclamado el fiscal Diego Luciani, que también había pedido el doble de años de cárcel.